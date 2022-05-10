疫情高峰將至 中小型醫院也要開設專責病房

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本土疫情預估5月中旬進入高峰，指揮中心10日強調中小型醫院也要收治確診者，但未強制要求專責病床占比。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北10日電）本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，指揮中心日前通令北北基桃500床以上醫院，確診者專責病房開設須達病床數30％，今天強調中小型醫院也要收治確診者，但未強制要求專責病床占比。

由於北北基桃的確診病患最多，大型醫院的確診者專責病房占比從先前20％提高到30％，是前所未有的高比例，引起醫學中心、地方政府憂心排擠到急重症醫療，中央流行指揮中心上午邀集各醫院與相關協會討論，近期就要讓所有醫院備有專責病房，不再集中收治。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在下午的疫情記者會中表示，希望社區醫院加強開設專責病房，會再訂定詳細開設規定，就地收治原本就在院內接受照護的病人，中央並未強制要求中小型醫院專責病房開設比例，初步規劃以200床作為專責病房數量分界點。

羅一鈞說，因為社區中小型醫院也會收治到確診者，例如產婦住進婦產科醫院後，經採檢發現確診，隨著本土個案數增加，類似狀況只會愈來愈常見。

指揮中心上午和醫院方進行廣泛的意見交換，討論內容包含病房開設、人力調度、津貼補償等。羅一鈞說，與會醫界人士也反應，因應疫情升溫，考量醫護人力，希望修正匡列、隔離及返工規定，避免醫療機構執行面出現困難，導致醫療照護工作無法進行。

另外，隨著疫情上升，急診工作量大增，傳出有醫護人員認為確診可以休息，反而鬆一口氣的聲音，指揮中心心指揮官陳時中表示，在疫情發生之前，醫護人員執行醫療任務本就相當辛苦，如今前往醫院患者人數增加，工作更艱辛，大家已撐了2年多為社會貢獻，生病時要好好休息。（編輯：陳清芳）1110510

（指揮中心提供）