陳吉仲允推3招杜絕北農快篩黑數 擬提高預約交易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北農快篩傳黑數，有立委要求執行疾管署建議在快篩劑上寫名字、日期及拍照來杜絕；農委會主委陳吉仲（右）11日在立法院經濟委員會回應，表示同意。圖中為衛福部疾管署副署長莊人祥。中央社記者楊淑閔攝 111年5月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北11日電）北農快篩傳黑數，立委謝衣鳯要求執行疾管署建議在快篩劑上寫名字、日期及拍照來杜絕，並提高預約交易，以保拍賣正常。農委會主委陳吉仲說，同意，預約交易9%擬提高至少1倍。

立法院經濟委員會今天安排行政院農業委員會主任委員陳吉仲及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。

國民黨籍立委謝衣鳯今天質詢，台北農產運銷公司快篩上路，卻傳出黑數，恐怕對其他拍賣市場產生影響。衛福部疾管署副署長莊人祥說，如果的確造成影響，後續有可能會擴大，不過目前已經採取的措施，應該還是可以揪出一開始沒誠實通報的人。

莊人祥並說，另就執行面來說，要遏止快篩陰性造假，可就帶回家做的部分，要求在試劑上寫名字、日期，接著拍照，最為驗證。謝衣鳯接著以此3招問北農執行了沒，北農總經理翁震炘說，目前還沒有，但是若要做這一塊，一天可能高達3、4千個試劑的規模量。

陳吉仲補充說明，翁震炘的意思是與確診者密切接觸者施行「以篩代隔」，因為密切接觸者以限定是同住的家人，規模比較小，可以這麼做，但若是全面性快篩，各市場大小不一，所以必須就執行面做考量。謝衣鳯強調，她是怕北農的黑數疑雲會對其他市場產生影響。

陳吉仲認為疾管署的建議很好，其他市場也可推行，只要執行面再考慮清楚，並跟各農漁畜市場、屠宰場進行視訊防疫會議確認，先找1、2個市場試做。謝衣鳯則表示不要再試辦了。陳吉仲最後也同意，馬上要求以篩代隔這樣做。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，謝衣鳯還要求北農提高預約交易的目標量，以利果菜交易在疫情升溫下能確保正常。陳吉仲說，目前預約交易約占9%，但若拍賣人員因疫情嚴峻大幅減少而沒法拍賣時，正在討論推動議價、預約交易，預約交易至少要提高1倍。

陳吉仲表示，推動預約交易須跟產地團體溝通，執行面要從產地開始運作，以確保送到承銷人指定地點時，產品品質能如期保證。翁震炘補充，預約交易有2種方式，一種是電話聯繫以紙本下單作業，另一種是線上作業，都在推動中，以前比例低，目前為8%、9%。（編輯：張芷瑄）1110511