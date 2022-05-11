野放東卯山黑熊遇害 是否遭獵人誤擊待釐清

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農委會林務局10日表示，全台人熊高度接觸首例東卯山黑熊，4月12日異地野放後北移，似為返家，5月6日起失去訊號，9日在最後收訊處附近發現遭掩埋。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年5月10日

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）東卯山黑熊遺體昨天在南投縣仁愛鄉武界一帶被挖出，頭、胸有明顯外傷，全案由保七總隊會同南投縣警察局仁愛分局偵辦中，是否遭獵人誤擊，警方強調須待解剖報告釐清。

去年曾於台中市東卯山果園誤中套索，傷癒野放後的台灣黑熊5月6日起失去衛星接收訊號，林務局人員在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現黑熊遺體遭掩埋，昨天開挖取出發現屍體雖完整，但未見發報器頸圈，初步檢視外觀發現頭部、胸部有明顯外傷。

林務局將黑熊遺體後送行政院農業委員會家畜衛生試驗所解剖以確定死因，同時報請警政署保七總隊偵辦，媒體今天前往現場仍存在腐臭味，地面殘留黑熊體毛還有蛆蟲蠕動，由於此處少有人車經過，沿途也無監視器，抓出黑熊殺手可說困難度很高，警方持續偵辦。

當地部落獵人向媒體透露，獵人常利用夜間騎機車沿產業道路或林道找獵物，由於燈光照到動物雙眼會發亮，藉此鎖定獵物開槍，射中後才知打到何種獵物，有時候發生獵人誤擊同伴，甚至之前還有山區盜伐山老鼠被槍擊死亡，都是「誤擊」事件，黑熊可能是遭誤殺。

有獵人坦言，部落居民很常打野味，他自己也是，懷疑這隻台灣黑熊可能被誤殺，接近查看才知道打中保育類台灣黑熊，由於「代誌大條」，無法帶走屍體處理，也怕事後被發現，才會取走發報器頸圈並埋屍滅證。

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林務局保育組昨天發布新聞稿表示，黑熊5月4日上午於卓社林道附近停留過夜，原推測持續尋找原始林路線移動較緩，卻突然於5月5日上午轉向鄰近聚落的武界農地區域，東勢林管處為兼顧人熊安全，立即會同南投林管處前往警戒，並委請當地村長及社區協會等與居民溝通，收妥農園工寮內外食物，避免吸引黑熊，並請居民暫時收起農害防治或狩獵陷阱，避免誤傷黑熊。

林務局指出，因遺體遭掩埋且有明顯外傷，除進行解剖與死因鑑定，已報請保七總隊調查，民眾如有任何線索，請撥保七總隊第六大隊049-2775110通報，或撥林務局24小時專線0800-000-930提供線索，因而破案將核發獎勵金，最高新台幣20萬元。（編輯：陳清芳）1110511

東卯山黑熊。（林務局提供）