台灣客家文化館慶10歲 山城籃球故事展精彩登場

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）客委會客發中心慶祝台灣客家文化館開園10週年，規劃10週年特展及山城籃球故事特展，讓更多人認識苗栗籃壇的榮耀與背後故事，傳承克難堅毅、不服輸的客家硬頸精神。

座落苗栗縣銅鑼鄉的台灣客家文化館於民國101年5月12日開園，致力推動全球及台灣客家文化保存、傳承與創新，今年適逢10週年，客發中心以「十年相伴，有您真好」為主軸，規劃系列活動慶祝，其中「苗籽精神─山城籃球故事特展」與「台灣客家文化館10週年特展」今天聯合開展。

「山城籃球故事特展」介紹籃球賽事自民國50年前後，如何在苗栗山城孕育、乃至於在籃壇發光、傳承與擴展的歷程，記錄賽事榮耀背後教練與球員們互動、打拚的精彩故事點滴，展現克難堅毅、不服輸的硬頸精神。

特展結合球衣、獎盃等物件，重現在地故事。像是民國72年，由大倫國中學生組成的「稻生農場」青少男籃隊，操著客家語異軍突起，擊敗台北市大安國中，勇奪自由盃冠軍，自此正名為「大倫國中籃球隊」；民國77年由總教練林增福率領的苗栗高中籃球隊，在首屆HBL戰事摘冠，創下苗栗開縣以來首次贏得全國高中（職）男籃冠軍。

此外，特展更以灌溉苗栗籃壇的無名英雄為主角，包括自發性舉辦全國性籃球賽的「籃球痴魔」陳國泰、駕著雷鳥號帶學生征戰四方，以地虎宰天龍的「雨鞋老師」李建瑞，熱心奉獻的「冠軍教練」林增福、擅長企業化管理的「籃球保母」吳家禎，以及揹著攝影機補捉客庄常民生活影像的硬頸攝影家陳雲錦竟曾以賣土雞、賣茶葉來籌募學生參賽資金等故事秘辛。

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今天的聯合開展儀式邀請甫獲今年度全國少年籃球錦標賽U12男子組冠軍苗栗市大同國小籃球隊，由教練連威登帶領隊員進場，透過球員小將間的運、傳球與投籃儀式，象徵山城籃球精神一棒接一棒傳承；已故教練林增福遺孀陳念慈也出席記者會，感動與回憶滿滿。

客發中心主任何金樑表示，台灣客家文化館10週年前夕參訪人數已逾800萬人次，適逢5月雪桐花紛飛季節，中心規劃多項講座、特展、賞桐花等館慶系列活動，歡迎民眾安排一趟客庄踏查輕旅行。（編輯：張銘坤）1110511