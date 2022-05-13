8大通路可售快篩46.8萬劑 經部籲民眾多利用

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（中央社記者曾智怡台北13日電）國內疫情延燒，政府已協調快篩試劑廠商出貨至8大通路，供急用民眾購買。經濟部今天表示，除少數熱點門市外，絕大多數通路都還有快篩，再加上每日配售量，目前北北基桃地區仍有46.8萬劑快篩，民眾可多加利用。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，進入廣泛社區流行，本土病例及中重症個案仍在上升，家用快篩需求快速增加。

為讓有急用的民眾能更快、更方便購買快篩，經濟部與衛福部合作，協助快篩試劑廠商出貨到國內的8大通路。統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等通路，已從9日開始販售，範圍為疫情發展較快的北北基桃。

經濟部表示，目前販售的試劑為「亞培」的家用快篩試劑，以每人限購1劑、每天補貨的方式，盼讓更多人可以買到快篩。

針對販售狀況，經濟部指出，9日開賣後，於當天下午近傍晚時，已經銷售一空；10日上午補貨持續銷售，各通路回報銷售比例達90.99%，有3萬3224劑未售出；11日全天銷售比例則是81.94%，剩下9萬9851劑未售出；直到昨天，銷售比例是69.86％，21萬1062劑未售出。

換言之，除少數熱點門市外，絕大多數通路都還有快篩，共有約21萬劑存貨，再加上每日配售量，目前北北基桃的8大通路門市，尚有46.8萬劑快篩，可供急用民眾購買使用。

經濟部補充，政府會視販售情況及各地需求，目前是先供給疫情發展較快的北北基桃地區，後續也會視販售情況、及各地因疫情產生的需求，適時鋪貨至其他地區販賣，請民眾多加利用。（編輯：楊蘭軒）1110513