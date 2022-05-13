百名計程車駕駛陳情 盼以篩代隔、紓困補助

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國內疫情升溫，近百名計程車司機13日在中央流行疫情指揮中心外集結，高舉看板高呼「我要快篩劑」，呼籲指揮中心提供足夠劑量的快篩試劑，供司機上工前使用，保障司機及乘客雙方安全。中央社記者王騰毅攝 111年5月13日

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）約百名計程車駕駛今天下午分別到中央流行疫情指揮中心及交通部陳情，盼能以篩代隔及給予紓困補助。

陳情活動由台北市計程車駕駛員職業工會及台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發起。

活動發言人李威爾說，現在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，每天都有數萬人確診，防疫亂象造成廣大消費者恐慌，嚴重影響計程車司機生計，收入已銳減只剩下1/4，根本無力負擔生活開銷，惡性循環結果不是染疫病死，而是先餓死。

李威爾批評指揮中心指揮官陳時中的防疫政策沒有考量基層民眾的心聲；李威爾也向交通部長王國材喊話，要王國材救救計程車司機。

2個與計程車產業相關的工會提出共同訴求，希望衛福部同意計程車司機以篩代隔，並免費提供快篩試劑給計程車司機，保障司機及消費者安全。

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同時，希望交通部增加防疫計程車數量，再比照之前對運輸業從業人員補助，讓運輸業從業人員能生存下去。

交通部機務科長朱大慶接見陳情的計程車駕駛時說，去年曾提供每名計程車司機每個月新台幣1萬元補助，共補助4個月，另去年公路總局提供每名計程車駕駛每天約15元的防疫口罩津貼，補助到今年5月底，計程車司機希望再次紓困，交通部將配合行政院整體紓困評估。（編輯：管中維）1110513

台北市計程車駕駛員職業工會13日號召大批計程車司機，前往中央流行疫情指揮中心外陳情抗議，眾人齊呼口號要求指揮中心提供足夠的快篩試劑，保障司機與乘客安全。中央社記者王騰毅攝 111年5月13日

國內疫情升溫，COVID-19快篩試劑需求大增，台北市計程車駕駛員職業工會13日號召近百名計程車司機，前往中央流行疫情指揮中心外陳情抗議，眾人高舉看板高呼「我要快篩劑」。中央社記者王騰毅攝 111年5月13日

國內疫情升溫，COVID-19快篩試劑需求大增，台北市計程車駕駛員職業工會13日號召近百名計程車司機，前往中央流行疫情指揮中心前陳情，要求指揮中心提供足夠劑量的快篩試劑保障司機與乘客安全，由於訴求未獲回覆，司機員代表怒撕指揮官陳時中的人形看板出氣。中央社記者王騰毅攝 111年5月13日

台北市計程車駕駛員職業工會號召大批計程車司機，13日前往交通部遞交陳情書，盼交通部能增加防疫計程車數量及提供紓困補助，助相關從業人員維持生計，交通部也派員出面接受陳情。中央社記者王騰毅攝 111年5月13日

受本土疫情衝擊，影響計程車司機生計，台北市計程車駕駛員職業工會13日號召近百名計程車司機，前往交通部陳情抗議，希望交通部協助爭取快篩試劑，讓司機員能在疫情期間安心工作。中央社記者王騰毅攝 111年5月13日