台東收治32人重症 新增1住宿型機構群聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東COVID-19確診者創新高，今天增加426例，並新增1住宿型機構群聚，有3人確診。目前台東有32人重症。另外，月底職棒開打將依中央防疫措施辦理。

台東縣衛生局長黃明恩今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。他表示，台東縣今天新增426例，336名民眾戶籍或居住地在台東、90名為外縣市醫院通報。年齡介於0歲至93歲。目前居隔者仍有1610人、75人住院人數，其中32名重症，4名在負壓病房。

台東2養護機構、兒少機構以及台東馬偕醫院的群聚疫情減緩；不過新增1住宿型機構群聚，1員工因家人確診自主快篩陽性通報機構，同日機構內也出現1住民發燒，送往醫院檢驗後確診，衛生局緊急針對樓層區域進行篩檢，57名中又有1同房住民確診，目前這機構群聚3名確診，其餘56名採檢陰性，已完成居家隔離匡列及分流。

離島蘭嶼、綠島疫情未見減緩，今天綠島增12例，蘭嶼15例。黃明恩表示，目前離島確診個案均為無症狀或輕症，故均採居家照護收治，抗病毒藥物也已送至衛生所，可評估用藥，倘有嚴重症狀經醫師評估後轉診後送本島醫治。

24、25日職棒在台東開打，回饋台東免費門票3534張，今天上午開放索取，5分鐘搶空。因疫情未見降溫，民眾關心防疫措施。黃明恩表示，屆時依照中央的防疫規定措施辦理。

另外，有民眾反映偏鄉網路訊號不佳，影響視訊看診，又不能到戶外找訊號好的地方視訊。黃明恩表示，中央疫情指揮中心有指示，類似情況可由親友將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，連同當事人健保卡攜帶至採檢站或COVID-19急門診，交給院所人員。（編輯：郭諭儒）1110514