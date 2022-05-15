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台中高雄7縣市大雨特報 北台灣晚間低溫探17度

2022/5/15 08:31（5/15 08:58 更新）
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中央氣象局15日針對台中、高雄等7縣市發布大雨特報；晚間隨著另一波水氣移入，各地降雨再度增多。圖為14日台北車站前，民眾撐傘快步過街。（中央社檔案照片）
中央氣象局15日針對台中、高雄等7縣市發布大雨特報；晚間隨著另一波水氣移入，各地降雨再度增多。圖為14日台北車站前，民眾撐傘快步過街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北15日電）中央氣象局今天針對台中、高雄等7縣市發布大雨特報；晚間隨著另一波水氣移入，各地降雨再度增多；另外受東北季風影響，北台灣白天高溫約攝氏20度、夜晚低溫17度。

氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天中部、高雄、台東山區及屏東地區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區包含台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣。

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氣象局指出，鋒面雖然會逐漸南移至巴士海峽，不過鋒面後的雲帶仍然位於台灣上空，各地還是屬於容易下雨的天氣。白天水氣稍微減少，雨勢趨緩且降雨較為短暫；今晚會有另一波水氣移入，各地降雨再度增多，雨勢轉趨明顯且較為持續，西半部山區並有局部大雨發生。

氣象局表示，東北季風持續影響，北台灣會比昨天再涼一些，白天高溫在20度上下，夜晚低溫則會降到17度左右；其他地方早晚也較涼，低溫約19到22度，白天高溫則在24到28度。（編輯：方沛清）1110515

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