台灣醫學會春季演講會 陳時中：啟動新台灣模式防疫

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在台灣醫學會春季學術演講會中指出，中央已啟動「新台灣模式」防疫戰略，採重點疫調、最小匡列，輕重分流，以居家隔離照護為主。

台灣醫學會「111年春季學術演講會」今天在中國醫藥大學舉行開幕典禮，副總統賴清德、台灣醫學會理事長倪衍玄、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海應邀以視訊致賀，陳時中也以視訊方式在會中發表專題演講。

中國醫藥大學發布新聞稿指出，這場學術演講會由中國醫藥大學暨醫療體系執行長鄭隆賓主持，演講會中，特別安排COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關議題的討論，同時因應世界的發展趨勢，邀請專家學者分享尖端醫療及數位醫療科技。

賴副總統致詞時表示，台灣的經濟能蓬勃發展，跟卓越的醫療水準有相當大的關係，尤其是台灣的醫療水準之所以能和世界一流國家接軌，台灣醫學會努力為精進醫學研究，提升醫學教育做貢獻，無疑是最重要的功臣，他感謝醫學界先進為台灣人民的健康福祉奮鬥，面對COVID-19疫情的挑戰，相信台灣醫學會將持續為醫界創造歷史，寫下更精彩的故事。

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陳時中在專題報告中表示，中央防疫戰略與時俱進，啟動「新台灣模式」防疫，採重點疫調、最小匡列，輕重分流，以居家隔離照護為主，PCR/快篩彈性運用，政府採購的快篩試劑，再1週就可以到位，紓解排隊購買人流。他還呼籲國人自主應變並健康監測回歸正常生活。

蔡長海致詞時感謝政府領導抗疫，及全體醫護人員的辛勞；近2年來，由於COVID-19疫情，造成全世界巨大的衝擊，台灣在政府、各醫療院所及全民的團結合作之下，讓世界看見了台灣在公共衛生、醫療照護、創新科技的強大能量，成為國際矚目的焦點。（編輯：黃世雅）1110515