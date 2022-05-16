染疫喉嚨痛如刀割沒食慾 確診振興院長推薦吃8食物

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）近期常有COVID-19確診個案分享染疫後喉嚨痛如刀割、沒食慾，同樣身為確診者的振興醫院院長魏崢推薦吃原味優格、蒸蛋等8種滑潤食物，不刺激又容易下嚥。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，今天晚間傳出振興醫院院長魏崢也確診，他給醫院工作人員的一封內部公開信曝光，文中提到因為Omicron病毒非常容易傳染，最近很多員工染疫，他也不例外。

魏崢表示，雖然確診Omicron多是輕症，但有時候也非常不舒服，生病的時候，最需注意的3大重點是，第一是水分供應充足，第二為藥物使用無虞，第三則是充分的營養補充，但說起來容易，做到就有些困難，因這次感染比較特殊的症狀是喉嚨發炎，痛到連喝水都不行。

魏崢特別分享一些個人經驗，他建議，可以選擇吃一些比較不刺激又容易下嚥的滑潤食物，包含少糖的木瓜牛奶、原味優格、豆花、布丁、不要太鹹的蒸蛋、白煮蛋蛋白、橄欖油或苦茶油等。

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被魏崢放在第一點照護重點的水分供應充足，他提到，水分要充分補充才能化痰，如果喝清水容易嗆到的話，可以用木瓜牛奶或豆花代替，吞服藥物時也是如此。

至於藥物，魏崢表示，較常使用的退燒止痛首用普拿疼，不具消炎作用，因此對喉嚨嚴重發炎者，建議使用醫師處方止咳藥以及鎮咳藥水；若有無法自行處理的狀況，尤其是有呼吸困難的情形，應馬上掛急診；希望大家都能平安度過這次的疫情。（編輯：張雅淨）1110516