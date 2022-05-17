綠色和平調查 逾5成中小企業支持碳定價300元以上

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（中央社記者張雄風台北17日電）綠色和平今天公布調查，超過5成中小企業支持碳定價每噸達新台幣300元以上；並建議「氣候變遷因應法」中應增設院級監管單位及成效審核機制，確保全套碳管制政策合理且符合產業轉型需求。

綠色和平今天舉行記者會，發表「2022台灣中小製造業碳管制意向調查報告」，指出8成受訪企業願與排碳大戶承擔轉型責任，超過5成支持碳定價每噸達300元以上。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，「氣候變遷因應法」日前在立法院完成初審，然而，與企業密切相關的碳定價章節，目前僅知徵收對象為碳排大戶，詳細方法尚未有任何細節，讓許多可能受到供應鏈衝擊的中小企業陷入「碳焦慮時代」。

洪昇邦認為，政府應規劃並公布碳底價和未來擴充路線圖，讓中小企業也能為未來的碳費徵收及早規劃和準備，投資產業低碳升級；政府也應承諾以碳費啟動輔導，全面支援碳盤查。

洪昇邦建議，「氣候變遷因應法」應增設院級監管單位及成效審核機制，確保全套碳管制政策合理且符合產業轉型需求，確保中小企業的訴求在未來得到回應。

台灣化學產業協會秘書長曾繁銘在會中表示，這份調查接近業者心聲，現在要掌握全世界對永續發展的趨勢，擬出產業淨零的策略；中小企業也需要政府協助更新設備、取得綠電，並制定能源管理、碳盤查、碳足跡、供應鏈管理等培訓課程。

曾繁銘說，中小企業要走向淨零的路徑很難，現在綠電都是大企業買走；若供應鏈裡的中小企業沒辦法達到減碳要求，國際料源可能會流向其他國家，造成衝擊。

曾繁銘建議碳定價參考競爭國，如韓國、中國、新加坡等的碳定價和策略，避免國內廠商受到不平等競爭；收取經費也應用於研發引進新技術、新設備，協助業者達到淨零碳排目標。（編輯：陳仁華）1110517