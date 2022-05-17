LINE官方帳號推教育方案 6月底前申請限時免費

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（中央社記者吳家豪台北17日電）通訊軟體LINE今天宣布啟動「LINE官方帳號數位校園計畫」，學校能以市價約0.6折的教育方案，採用更高用量的LINE官方帳號，即日起至6月30日申請的學校，在8月1日正式計價前可享費用全額減免。

LINE透過新聞稿說明，官方帳號能讓教師透過自動回應訊息來區隔公私時間，透過「一對多群發公告」與「一對一私聊」等功能讓重要訊息不被覆蓋，也能增進個別溝通質量，隨時應變緊急狀況，或運用圖文選單來做行動布告欄。

LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，教育產業對數位轉型的重視程度與急迫性更甚以往，此趨勢同樣能從數位工具導入及應用獲得印證，教育產業相關的LINE官方帳號成長率列為各產業第1，年增超過3成。

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王俞蓉說，近期不少學校受疫情影響而停課，為確保疫情期間親師生溝通快速暢通，隨時應變各種突發狀況，LINE宣布推動官方帳號數位校園計畫。

LINE官方帳號數位校園計畫單一班級帳號年費新台幣600元，換算月費50元，等同於市價月費800元的0.6折，每月有4000則群發訊息可使用，並提供官方帳號操作手冊、班級經營所需的圖文素材包、LINE官方授課等教學資源，協助教師快速學習官方帳號經營技巧。（編輯：林興盟）1110517