新北：自填疫調資料要正確 有錯24小時內更正

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新北市衛生局長陳潤秋19日表示，居家隔離日期是由系統發送的，但只要資料輸入不完整，就無法自動觸發；因此，約有3成左右沒有觸發成功，民眾收不到居隔通知書。陳潤秋提醒，民眾資料一定要填清楚，包括電話號碼、住址，系統才找得到人。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年5月19日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北19日電）新北市府衛生局今天表示，請確診者填寫疫調時，資料要審慎、詳細與正確，讓系統可正確找到人；若有填錯也務必在24小時內更改，否則連地方衛生人員也無法修改。

新北市府衛生局長陳潤秋今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，目前確診者須到中央「確診個案自主回報疫調系統」如實填報個人及同住家人接觸者的資料。

她說，系統會把資料分別匯入「法定傳染病系統」及「Trace（接觸者健康追蹤管理）」系統，自動觸發「確診者居隔單」及「接觸者居隔單」傳送給民眾。

陳潤秋說，居家隔離日期是由系統發送的，但只要資料輸入不完整，就無法自動觸發；因此，約有3成左右沒有觸發成功，民眾收不到居隔通知書。再三提醒大家，資料一定要填清楚，包括電話號碼、住址，系統才找得到人。

陳潤秋說，依據中央規範，在優化系統後，5月17日起，開放更正的功能，萬一民眾填寫錯誤有需要修改，可在初次填報的24小時內可編輯修改1次，請民眾務必審慎檢查，24小時之後不能以原連結修改，包括衛生人員也沒有辦法編輯修改。

陳潤秋表示，民眾抱怨沒收到隔離通知書，或內容錯誤要求補發；但補開單作業處理流程，從系統查詢、核對、手動輸入登錄，都需要花費時間，限制了服務量能的名額，也延長民眾等候時間，希望優化系統後，儘速全面數位化處理發送，取代人工作業，才能及時滿足大量確診及居隔民眾的需求。

衛生局說，第一線人員忙翻天，各地區面對民眾收不到居隔單的抱怨衝突愈來愈激動，甚至有民眾情緒失控大聲咆哮、狂罵三字經斥責，或打電話語帶恐嚇威脅；以永和區衛生所為例，還有民眾尾隨護理師追進辦公室，指名要找承辦人，最近1星期就報警7次。

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陳潤秋說，以今天為例，確定病例2萬4826人，居家照護執行中12萬304人，居家隔離列管數4萬9897人，還要安排就醫等，都在衛生所聯絡，還要手工處理大量居家隔離單，目前，系統尚未優化到可快速處理更多的名額。

市長侯友宜今天在訪視亞東醫院醫護後接受聯訪表示，每天都當成疫情高峰期，苦口婆心親自打電話給中央流行疫情指揮中心指揮官反映，都無法解決許多問題；盼早日簡化行政流程，讓確診者即時獲得醫療、前線醫療人員回歸到照顧中重症患者，不受篩檢人力所羈絆。（編輯：張銘坤）1110519