政院修礦業法業者允遵守 環團籲立院儘速審查

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）行政院會今天通過礦業法修正草案，包括環評規範、諮商同意等六大重點。台泥、亞泥表示，通過後會依規定執行；環保團體則希望立法院儘速啟動礦業法的審查。

行政院會上午通過礦業法修正草案將送請立法院審議，修正內容包括新增環境保護監督機制，要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評、管制開採量，位在原民土地礦區須辦理諮商同意及周邊居民回饋機制等6大重點。

台泥今天回應指出，台泥在花蓮和平、宜蘭蘇澳等礦區，先前都已做過環境影響評估，對於礦區所在地，3月已分別針對花蓮縣秀林鄉和平村的吾谷子部落與克尼布部落，召開部落諮商同意票決會議。

台泥指出，吾谷子部落有超過8成2、克尼布部落超過9成7的村民投下同意票，支持台泥持續採礦。

台泥指出，為促進工廠與周邊社區共存共融，2020年1月將花蓮和平場部分場域對外開放，成立「DAKA市集」協助部落居民創業，推廣太魯閣族文化，培養部落青年與婦女加入生態導覽行列。

礦區同樣位於花蓮秀林鄉的亞泥則表示，已於2月12日主動完成玻士岸部落諮商同意程序，獲得8成3居民支持繼續在當地採礦，並信守承諾，落實10+11項的利益分享機制，與部落共存共榮；至於環評部分，將在修法過後依規定辦理。

對於政院版草案，地球公民基金會認為大體而言都維持既有的改革方向，仍有3點需討論部分，包括草案僅提到修法後補辦，忽略定期檢視與把關的需求，建議應制定環境風險、原民權益再把關機制。

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地球公民基金會山林組主任黃靖庭指出，礦業權展限需環評規定，已在環保署主管的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」明訂，但2018年4月修訂後，至今「尚未生效」，呼籲環保署應搭配礦業法草案，立即生效「礦業權展限需環評」條文，以利整體採礦環境把關機制。

黃靖庭指出，原住民族諮商同意存在既有問題，呼籲原民會應藉此處理諮商同意制度不足處，讓未來礦業法修法完成後，部落與採礦企業能對等協商，進行符合事先自由知情的諮商同意。（編輯：孫承武）1110519