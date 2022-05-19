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客運觀光業面臨困境 積極振興攬到客才補貼

2022/5/19 17:43
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部長王國材今天在立法院答詢表示，針對客運業、觀光業面臨的疫情困境，不再消極紓困，而是透過積極振興方式，攬到客才給補貼。

立法院交通委員會邀請王國材就「淨零碳排轉型之精神重新評估汽車燃料使用費徵收、使用之合理性及交通部推動2030年公車全面電動化政策執行情形」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委魯明哲說，遊覽車業、觀光產業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，經營很困難，但去年補助有到位，今年沒有相對補助，計程車業者預估 今年疫情若再拖下去，影響會比去年大，交通部是否思考一下要有溫暖的做法。

王國材說，開放與病毒共存已是新台灣防疫模式的趨勢，所以現在不做紓困而是做振興，客運業和觀光業都一樣，不再有消極式的紓困，也就是不會像先前不出車、不出團仍照樣按人頭補貼，或是提供薪資補貼，而是要攬到一定的客量才補貼，用振興方式協助業者過難關。

王國材指出，對客運業的防疫物資補助仍會延續，對於汽燃費部分，如果到今年第3季、第4季狀況仍不好，會考慮減徵或免徵。

王國材說，已向行政院爭取到一筆客運業振興經費。

交通部表示，客運業振興補貼辦法將由公路總局研議。（編輯：管中維）1110519

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