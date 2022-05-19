疫情升溫紓困餐飲內需產業？ 國發會：政院評估中

（中央社記者張璦台北19日電）本土疫情升溫衝擊餐飲、觀光行業，國發會副主委高仙桂今天透露，行政院正在評估內需產業是否給予紓困，預料近期有望定案。至於日前立法院朝野協商同意延長紓困條例與預算，剩餘紓困經費後續將優先支應防疫政策。



國發會副主委高仙桂今天赴進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」專題報告，並備質詢。



國內疫情升溫，衝擊運輸、觀光和餐飲等內需產業，立委關切國發會是否提出紓困方案，高仙桂表示，行政院4月函請立法院同意紓困特別條例及特別預算施行期間延長1年，朝野立委已達成共識，延長至明年6月。



高仙桂說，不過4月疫情再起，這波疫情的確衝擊餐飲、觀光、旅館業等，行政院正在進行相關評估，應該近期會定案。



防疫紓困振興特別預算達新台幣8400億元，目前尚未用罄，初估餘額仍有1000億元左右；針對是否再祭出一波紓困措施，國發會表示，紓困特別預算在原額度範圍內可延長使用，目前剩下的經費主要是經濟部中小信保的保證款及衛福部的防疫預算。



國發會指出，未來，這些經費將主要優先支應防疫預算用途，考量今年防疫措施為經濟、防疫並存，並無去年三級警戒強烈措施，所以並無編列紓困預算，各部會會針對自身業管行業，給予協助。（編輯：潘羿菁）1110519