外國專業人員工作許可 全面改線上申辦

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）因應線上申辦無紙化趨勢，勞動部今天宣布，已經修正相關法規，外國專業人員工作許可申請案件，雇主必須透過網路線上申辦，若以紙本申請將退件處理。

根據規定，外國專業人員工作許可申請案件的工作類別包含專門性或技術性工作、僑外資事業主管、運動教練及運動員、藝術及演藝工作及外國法人指派來台從事履約工作等。

勞動部指出，配合雇主聘僱外國人許可及管理辦法修正，這些工作類別的申請案件都應透過「外國專業人員工作許可申辦網」進行線上申辦，如果紙本送件，將退件請雇主重新透過網路線上申辦。

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不過，若雇主有正當理由，例如因地震、颱風等天災、無預警停電，或因線上申辦資訊設備維護等因素致無法使用線上申辦服務的情形，則可例外用紙本方式申辦。

勞動部提醒，雇主申請聘僱外國專業人員的相關資格規定及所需要檢附的文件都公告在「外國人在臺工作服務網」，如果有任何疑問，都可至網站查詢了解，或可直接撥打諮詢專線（02）8995-6000，將由專人提供服務及協助。（編輯：管中維）1110520