從自學到創業 高琹雯讓美食家變職業

（中央社記者張若瑤台北20日電）美食家高琹雯由律師轉戰美食圈已11年，除2020年底出現「火燒心」症狀，今年又遇事業瓶頸期，「我在重新思考更能享受美食的方向」，高琹雯錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享職涯如何創造「美食家」成一份工作。

從「Liz的美食家自學之路」部落格開始轉職的第一站，高琹雯在2011年到2018年的7年間，始終維持1人自媒體工作室的設定，「很幸運家人願意支持，總覺得有點害羞，沒很認真把我的選擇變穩定收入」。

靠自掏腰包汲取排行榜餐廳的消費體驗，雖然交了很多朋友擴充人際網絡，也終於踏入餐飲業，但高琹雯忍不住思考，職涯是否能發展出可成可久的商業模式，能證明自己當「美食家」的價值「到了某個階段會想，我還要一直過20歲、30歲的生活嗎？」

在垂直媒體「Taster 美食加」上線前，高琹雯僅靠著專欄稿費、講座酬勞與出書的版稅養活自己，直到2018年9月把部落格變垂直媒體，她第一次試著組團隊。但光是這樣還不夠，當時媒體生態不佳，她隔年又發展「一頁電商」，只賣一樣商品。

「2013年我出第一本書『我的日式食物櫃』後，曾自製一款『伊莉莎白辣醬』，2019年決定讓它復活」。試水溫的結果還不錯，2020年的7月，高琹雯又成立了「美食加選物」選物平台，以及之後的臉書社團「美食家的口袋名單」，「我們以團購為主，社員有3萬5000人了」。為了與電商和一般團購有區隔，她把時間幾乎都花在開發商品，以及了解它們背後的故事。

不過，也就在2020年底，高琹雯的身體出了狀況，「火燒心晚上睡不著，一直脹氣，背部跟胸口會痛，我去看醫生才知道是胃食道逆流」。這是實實在在的職業傷害，為了當好稱職的「美食家」，高琹雯有時候一餐吃太多，或吃到凌晨11點，飯後沒多久又躺下來睡覺，「這毛病時好時壞， 若復發就知道，自己又做了不該做的事」。

成為一個必須「忌口」的美食家，當時高琹雯只能安慰自己，過去9年應該吃夠本了，「以前幾乎一整天都在餐廳裡度過，現在身體會吃不消」。不過，這並沒有讓她感到挫折。

在被稱為是「Podcast元年」的2020年，高琹雯也開了節目「美食關鍵詞」，今年3月更是將「Liz的美食家自學之路」搬上YouTube，「聲音、影像，再加上文字，讓我分身乏術」。多元的工作型態，迫使她面臨如何將時間與精神合理運用的挑戰，「目前正好處於瓶頸期，不能說不喜歡美食或出門吃飯了，而是我在重新思考一個更能享受美食的方向」。

從自由工作者變創業者，從單純品嘗美食與書寫轉換到經營事業，高琹雯認為自己還在學習中「這2年我一直探索，美食家是什麼樣的人？可以成為一份怎麼樣職業？」許多前輩告訴她，「我不是美食家，這不是一種工作，無法得到任何收入」。

高琹雯漸漸體認到，某程度上，自己其實正在發明新的職業，「我必須要創業，才能讓美食家成為一份工作，我的職涯發展歷程，就是把美食家這份工作發明出來，我要創造它」。

從一個在家上班的人變上班族，同時還得當老闆，高琹雯遇到最大的挑戰是如何把手邊的工作分配出去，了解事情的輕重緩急，並制定公司策略與找到願景。

從一開始做電商時的忐忑不安，到建立起整個平台基礎，高琹雯中間因做自己的業配，一度收到粉絲和讀者反彈，「有的人是比較善意的擔心，有的人會直接批評，也有人在等著看好戲」，但透過不斷地執行，高琹雯發現擔心都是多餘的，「這些人並不能影響你要做的事」。

每天、每週、每季，到每年都有必須達成的目標，高琹雯坦言挑戰從來沒停過，「我覺得遇到挑戰，然後成功克服，是一件很爽的事情」。

「美食家」都在做什麼？除了「吃」和「拍照」外，還得具備哪些能力？光靠當「美食家」能存活嗎？Fine Dining（高端飲食）很重要嗎？當我們提到「台灣味」時，為何無法講出很明確的識別？完美一餐的關鍵是場景？情境？食材？還是同伴？這些內容將在20日「空中小客廳」分為之一（https://reurl.cc/2ZYeWm）、之二（https://reurl.cc/0pvGa9）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/QH7PRDiKPp0）、之二（https://youtu.be/kdlkYeG-A04）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：黃世雅）1110520