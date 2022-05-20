宜蘭35間診所推出一站式服務 開藥居家照護全包

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宜蘭縣政府20日表示，中央宣布宜蘭本日新增2201名COVID-19確診個案；為因應近來確診人數攀升，讓民眾能獲得快速醫療服務，縣內有35家診所共同加入「一站式服務診所」行列。圖為溪北地區16家一站式服務診所清單。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月20日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭縣政府今天指出，確診人數攀升，為讓縣民獲得快速醫療服務，即起推出「一站式服務診所」，共有35家診所參與，有視訊診療、開立抗病毒藥物及居家照護等服務。

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宜蘭縣政府發布新聞稿表示，中央宣布宜蘭縣今天新增2201例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案。因應近日確診人數逐漸攀升，為讓民眾獲得快速醫療服務，縣內35家診所共同加入「一站式服務診所」行列。

宜蘭縣府指出，「一站式服務診所」可提供快篩判讀、視訊診療、開立抗病毒藥物及居家照護等完整性服務，讓有需求的民眾能快速又安全就醫。（編輯：戴光育）1110520