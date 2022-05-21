亞洲動保團體串聯抗議 籲麥當勞停用籠飼蛋

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）保護動物福祉，台灣動物社會研究會與國外動保組織今天聯合到亞洲8國的麥當勞門市外高舉聯署布條，要求麥當勞亞洲門市全面採用非籠飼雞蛋、停止虐待產蛋母雞。

台灣動物社會研究會上午到台灣麥當勞光復門市遞交聯署布條，要求麥當勞儘速公布「非籠飼雞蛋」政策與期程。

台灣動物社會研究會研究員寸舫筑指出，籠飼是指將2至5隻母雞關在一個面積僅有A4大小的籠子裡，使得牠們在無法張開翅膀、無法展現任何自然天性情況下產蛋，不僅毫無動物福利可言，產下來的蛋也可能影響食品安全，因此有許多全球企業都承諾轉型要使用非籠飼雞蛋。

寸舫筑說，麥當勞自己也知道籠飼蛋的問題，在美加、拉丁美洲、南非等地都已承諾改用非籠飼雞蛋，但在亞洲門市仍持續使用籠飼蛋，而麥當勞的競爭者包含漢堡王、肯德基等都已經有非籠飼雞蛋政策。

寸舫筑指出，動保團體與麥當勞就籠飼雞蛋問題已經遊說溝通10年，但麥當勞卻毫無任何長進、甚至不回應亞洲各國團體，其他各國都已使用非籠飼雞蛋卻獨漏亞洲，「這不是歧視什麼才是歧視」，令人遺憾。

寸舫筑也提到，麥當勞在其2022年的股東聲明中也提到，將利用全球影響力改善動物福祉，但為什麼在台灣等亞洲國家卻不願意改用「非籠飼雞蛋」，呼籲麥當勞不應該歧視亞洲消費者、重視動物福利重要性，儘速提供亞洲門市「非籠飼雞蛋」政策與改善期程。

麥當勞回應，遵守台灣食品衛生法規，長期致力食品安全、食材品質、農場管理並重視動物福利，透過良好的水簾式雞舍飼養環境、營養均衡的飼料、全方位的飼養技術，以及嚴格生物防禦管理，確保雞蛋安全衛生無虞。

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麥當勞表示，除要求供應商定期自行檢驗，並委託經食品藥物管理署（TFDA）認可檢驗機構（SGS）進行政府規定各項動物用藥殘留檢驗，完全符合政府法令規範。

順應蛋雞動物福利飼養的趨勢，麥當勞表示，持續與供應商合作，以農委會2021年新修正「雞蛋友善生產系統定義及指南」為依據，並考量國內產業現況、生物防禦以及溯源管理等各項要求， 已持續逐步導入符合政府認可飼養方式，生產動物福利雞蛋並使用於餐點中。同時，麥當勞將依據產業狀況與趨勢，持續評估及調整動物福利雞蛋的採用方式。（編輯：管中維）1110521