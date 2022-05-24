家長請防疫假陪小孩影響收入 綠委促政府予補償

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民進黨立委賴品妤（中）、莊競程（右1）、陳素月（左1）、吳思瑤（右2）、賴瑞隆（左2）24日在立法院舉行記者會，要求12歲以下學童若因學校改採線上授課，導致家長得請防疫照顧假，政府應將家長列入補償對象，減輕家長負擔。中央社記者王騰毅攝 111年5月24日

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（中央社記者郭建伸台北24日電）學校因疫情改採線上授課，但12歲以下孩童須有成人陪同，家長請假在家恐導致經濟問題。多位民進黨立委今天舉行記者會替家長請命，建議政府研議，將請防疫假陪孩子的家長列為補償對象。

因應本土疫情，教育部授權學校可依所在地縣市防疫措施辦理，許多學校改採線上授課。但根據兒少法，不得使12歲以下孩童獨處，需有1名成人陪同，連帶衍生家長請防疫照顧假和無法上班等情形。

民進黨立委賴品妤、莊競程、陳素月、吳思瑤、賴瑞隆今天舉行記者會，要求12歲以下學童若因學校改採線上授課，導致家長得請防疫照顧假，政府應將家長列入補償對象。

賴品妤表示，去年疫情三級警戒，部分企業分流或採居家上班，且發放孩童家庭防疫補貼，情況相對單純；但今年與病毒共存，企業分流上班減少，孩童改採線上授課沒有相關補助，家長面臨困境比去年嚴重。

賴品妤指出，許多12歲以下孩童的家長，因為孩子改採線上授課，得請防疫照顧假，導致請假期間無工作收入，要求政府應將家長列入補償對象。

賴瑞隆表示，因應疫情全台灣已有2000多所學校改採線上教學，由於12歲以下孩童須由家長陪伴，但許多家長請假在家無法取得居家隔離書，暫停工作期間沒有收入恐衍生經濟壓力。

賴瑞隆要求，行政院與各部會儘快整合出補償方案，協助年輕父母度過難關。

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陳素月表示，不論是家庭照顧假或是防疫照顧假，都是無薪假，家長請假將造成經濟實質影響，建議政府給予12歲以下學童的家庭適當防疫補償。

吳思瑤指出，防疫照顧假制度設計雖是保障勞工工作權不受影響，但沒有強制規範雇主是否支付薪資，建議政府比照防疫補償金的精神，酌予家長部分補助，或是提供政策誘因鼓勵企業應支薪給有防疫照顧需求的員工，讓企業一起「守疫情撐家長」。（編輯：郭無患）1110524