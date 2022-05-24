台東暴增911例 快篩陽性確診者逾4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東COVID-19疫情今天確診個案暴增911例，比昨天的549例多了362例，台東縣政府表示，主要是快篩陽性確診者超過4成。

台東縣衛生局長黃明恩今天下午召開台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。

他表示，台東縣今天新增911名確診者，798名民眾戶籍或居住地在台東、113名為外縣市醫院通報。因應中央宣布昨天起居住台東民眾快篩陽性，經醫師判定即可算確診，因此今天新增的確診個案中有376名個案（41%） 快篩陽性經醫師判定確診。目前台東縣累計確診個案8708名，居隔接觸者1674名。

另外，台東縣內2起醫院群聚事件，其中1家醫院今天針對群聚單位發燒病患擴大採檢，發現9人確診（4名病人、1名員工、4名陪病者）；另一間醫院無新增，衛生局將持續安排相關人員定期採檢及健康監測，目前對於醫療量能不受影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣長饒慶鈴表示，Omicron病毒傳播速度非常快，民眾千萬不要掉以輕心，尤其是部分嬰幼兒確診後病程變化快，因此若孩子出現體溫超過攝氏41度、持續嘔吐、持續昏睡、抽搐等症狀，需緊急送醫，家長可致電119請求協助，也可自行開車送至台東馬偕醫院。

饒慶鈴表示，5至11歲輝瑞兒童疫苗將在26日起於全縣16鄉鎮市衛生所及相關診所醫療院所等陸續開打，同時呼籲民眾，盡速完整接種3劑疫苗，降低中重症可能性，65歲以上民眾（原住民55歲以上）於5月31日前接種疫苗，均可獲新台幣500元以上衛教品。（編輯：張雅淨）1110524