星宇航空2架A330neo 6月起陸續投入東南亞航線

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（中央社記者余曉涵台北25日電）星宇航空今天宣布，現有2架A330neo廣體客機將在6月1日陸續啟航，投入台北-曼谷航線營運，6月18日起則投入台北-胡志明市航線。

星宇航空今天發布新聞稿表示，現有2架A330neo廣體客機預計6月1日啟航，規劃投入台北-曼谷航線營運，首兩週也飛航台北-馬尼拉航線，並於6月18日起投入台北-胡志明市航線，未來將成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型。

星宇航空說，A330neo客艙規劃共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個，全平躺式商務艙以太空銀背殼完整包覆，配備大尺寸走道及座椅隔板、個人置物櫃。

經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等，A330neo全艙等都搭載4K高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，提供多元娛樂內容。

星宇航空說，新款機上香氛「星宇香2.0」則由台灣知名茶香水P.SEVEN調香，延續星宇香的經典核心氣味，融入「台灣茶」主題，以鐵觀音為主調勾勒出溫柔沉穩的氣味輪廓。

餐點部分，星宇航空說，星宇特調也同步升級，攜手台南知名酒吧Bar Home跨界合作，由主理人黃奕翔親自設計5款全新機上特調，為旅客營造不同凡響的雲端微醺氛圍。

星宇航空指出，A330neo全機提供免費Wi-Fi服務（商務艙不限流量，經濟艙無限制文字訊息）。

星宇航空說，今年將再交付2架A330neo新機，下半年將再視市場狀況，陸續投入日本、新加坡等航線營運。（編輯：謝雅竹）1110525