阿里山雨勢大 2車遭落石砸中幸無人傷

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嘉義縣阿里山鄉25日下午雨勢大，十字村科仔林道路發生落石砸中車輛事故，所幸駕駛及乘客都沒有受傷，但均受到極大驚嚇。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月25日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣阿里山鄉今天下午雨勢大，阿里山鄉達邦公路明隧道出口及十字村科仔林道路分別發生落石砸中車輛事故，所幸駕駛及乘客都沒有受傷，但均受到極大驚嚇。

中央氣象局今天下午2時30分發布豪雨特報，其中嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，截至下午2時40分，累積雨量以嘉義縣阿里山鄉116毫米最多，累積雨量前5名都位於嘉義、屏東等地。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞指出，樂野分駐所於下午1時36分接獲報案，指稱阿里山鄉達邦公路明隧道出口（169線28公里處）有車輛遭落石砸中，立即派員警趕往救援。

警方指出，經查休旅車駕駛方姓女子行經達邦公路明隧道出口路段，當時雨勢相當大，突遭山坡滑落的落石砸中車輛，造成車輛車頂、前擋風玻璃、右側車身毀損，所幸方女未受傷，惟造成相當大的驚嚇。

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員警沈凱旭到達現場後，因雨勢大，隨時會有土石滑落，立即將方女安置於隧道內，並冒著大雨前往方女車內取出貴重財物，但沈凱旭雙手卻遭碎落玻璃割傷，在現場處理告一段落後，才前往石棹醫療站就醫縫合。

警方表示，阿里山鄉十字村科仔林嘉155線11公里處於下午2時25分，也發生1輛自小客車遭落石擊中，來自桃園的駕駛林姓男子載著4名友人前往山區旅遊，行經途中突遇大量土石滑落，車輛前後遭落石擊中，所幸車上5人皆未受傷，均飽受驚嚇。（編輯：謝雅竹）1110525