勞動部紓困措施 疫情期間助逾58萬勞工就業

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，勞動部推動安心就業、充電再出發等計畫，根據統計已幫助逾58萬名失業、青年勞工等就業或尋職，紓困措施也將延長至明年6月底。

勞動部發布新聞稿指出，因應COVID-19疫情對就業市場造成衝擊，從民國109年起陸續針對減班休息勞工、應屆畢業青年及弱勢失業勞工等不同對象，提出安心就業計畫、充電再出發計畫及安心即時上工計畫等相關措施。

為了穩定減班休息勞工勞雇關係，勞動部透過「安心就業計畫」提供薪資差額補貼，統計截至4月底已有13萬1055名在職勞工受益，而透過「充電再出發訓練計畫」協助減班休息事業單位辦理訓練及提供勞工訓練津貼，截至目前也已核定1萬992家事業單位辦訓，8萬9775名員工參訓並領取訓練津貼。

對於受疫情影響找不到工作或工作量不足而影響生計的勞工，勞動部則推動「安心即時上工計畫」，結合相關政府及民間非營利組織提供符合公益的上工機會並核給工作津貼，截至4月底已協助8萬3122人上工，並協助計畫結束上工人員在離開工作崗位前1個月，由用人單位調查離崗人員就業需求，後送當地就業中心採一案到底及分眾服務模式提供就業服務，以輔導其回歸就業市場。

對於青年的就業協助措施，勞動部則是提供109及110年度應屆畢業青年就業獎勵計畫及尋職津貼計畫，截至4月底止已有15萬9466名應屆畢業青年受益。

另外，透過青年職涯發展中心及台灣就業通網站等，持續協助青年接軌職場，並推動產業新尖兵、青年就業旗艦等職業訓練計畫及提供學習獎勵，協助青年在疫情期間持續提升職能，強化自我就業能力。截至4月底止已協助7萬7850名青年參訓。

在失業勞工部分，為了協助順利就業，勞動部推動「安穩僱用計畫」，提供雇主僱用獎助及勞工就業獎勵津貼，截至4月底已協助3萬3569人就業。

勞動部表示，針對這些計畫將持續檢討精進、滾動修正，後續也將配合紓困條例延長期限，適時提供勞工就業協助，共同度過疫情衝擊。（編輯：管中維）1110526