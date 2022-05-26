體育課打高爾夫繳娛樂稅挨批 財政部半年內思考走向

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（中央社記者范正祥台北26日電）民進黨立委沈發惠今天在立法院質詢時指出，大學生上體育課練習打高爾夫球，竟然要繳娛樂稅，實在誇張，呼籲檢討不合時宜的「娛樂稅法」。財政部長蘇建榮回應，會在半年內整個思考娛樂稅和相關稅務走向。

立法院財政委員會審查娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案，蘇建榮列席備詢。

沈發惠質詢時提及，現在大學生上體育課練習打高爾夫球，到高爾夫球練習場，要繳的練習費就有包含娛樂稅，實在誇張。這是按照民國86年給高爾夫球練習場的一紙函釋，理由是娛樂稅法第2條娛樂稅，就娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收，其中第6款有提到「高爾夫球場」。

他呼籲主管機關財政部，檢討不合時宜的現行娛樂稅法。蘇建榮說，「給我們半年時間」。

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談及檢討不合時宜的娛樂稅法，沈發惠表示，必要時甚至可以考慮研議廢除。他指出，娛樂稅是鄉鎮的重要財源，替代性財源要找出來，但是也找太久了。

蘇建榮於答覆民進黨立委林楚茵、鍾佳濱等人質詢時說，娛樂稅有些項目太久，不合時宜，會在半年內整個思考娛樂稅和相關稅務走向。很重要的考量機制是地方政府的態度，因為涉及地方稅收問題；而娛樂稅法中還有一些到底要不要開徵娛樂稅，也有模糊地帶，未來可以透過修法讓它更明確，都是評估方向。（編輯：蘇龍麒）1110526