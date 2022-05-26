更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異
生活

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院拍板345.6億振興方案 餐飲業補助加碼至36億
首頁 / 生活

體育課打高爾夫繳娛樂稅挨批 財政部半年內思考走向

2022/5/26 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北26日電）民進黨立委沈發惠今天在立法院質詢時指出，大學生上體育課練習打高爾夫球，竟然要繳娛樂稅，實在誇張，呼籲檢討不合時宜的「娛樂稅法」。財政部長蘇建榮回應，會在半年內整個思考娛樂稅和相關稅務走向。

立法院財政委員會審查娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案，蘇建榮列席備詢。

沈發惠質詢時提及，現在大學生上體育課練習打高爾夫球，到高爾夫球練習場，要繳的練習費就有包含娛樂稅，實在誇張。這是按照民國86年給高爾夫球練習場的一紙函釋，理由是娛樂稅法第2條娛樂稅，就娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收，其中第6款有提到「高爾夫球場」。

他呼籲主管機關財政部，檢討不合時宜的現行娛樂稅法。蘇建榮說，「給我們半年時間」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談及檢討不合時宜的娛樂稅法，沈發惠表示，必要時甚至可以考慮研議廢除。他指出，娛樂稅是鄉鎮的重要財源，替代性財源要找出來，但是也找太久了。

蘇建榮於答覆民進黨立委林楚茵、鍾佳濱等人質詢時說，娛樂稅有些項目太久，不合時宜，會在半年內整個思考娛樂稅和相關稅務走向。很重要的考量機制是地方政府的態度，因為涉及地方稅收問題；而娛樂稅法中還有一些到底要不要開徵娛樂稅，也有模糊地帶，未來可以透過修法讓它更明確，都是評估方向。（編輯：蘇龍麒）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族