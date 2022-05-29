兒童疫苗搶打潮 陳時中：數量夠、熱門地點多發

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（中央社記者許秩維台北29日電）近期COVID-19輝瑞兒童疫苗搶打潮，指揮中心指揮官陳時中的5歲多孫子第1次也沒預約到。今天他說，疫苗數量一定夠，熱門地點會多配送疫苗，也會和地方溝通加開施打站方便民眾。

中央流行疫情指揮中心於今天記者會宣布，國內新增7萬6539例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例；5月28日COVID-19疫苗接種9萬510人次，第1劑疫苗涵蓋率88.07%、第2劑81.75%、基礎加強劑接種率0.87%、追加劑接種率65.26%。

目前可供未滿12歲兒童接種的COVID-19疫苗廠牌為莫德納（需滿6歲）、輝瑞（需滿5歲）。陳時中表示，經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議的都是可以打的好疫苗，大家可以適當選擇，供應一定夠，早點打比較好。

陳時中指出，已染疫者3個月內不適合打疫苗，今年3至5月的5至11歲確診兒童有15萬6411人，可以施打疫苗的兒童母數為142萬8428人，扣掉這波染疫不適合施打的15萬6411人和打過莫德納疫苗的27萬3519人，可打疫苗者不到100萬人。

他說，最近要發出77萬劑疫苗，6月3日還有33萬劑疫苗到貨，數量一定夠。據指揮中心補充說明，都是輝瑞兒童疫苗。

他提到，也通知地方衛生局跟教育局，若學校排定接種時間較晚，不需先保留，可先放給醫療機構打，讓父母帶孩子去接種，熱門地點也會協商多發疫苗；自己5歲多孫子第1次沒預約到，晚幾天才預約好，他能體會家長很心急，會盡量調配，兒童疫苗數量一定夠，請家長不要擔心。

各縣市兒童疫苗施打方式不同，有隨到隨打或到校園接種。陳時中認為，各縣市可能安排機構或學校施打，現在停課比較多，學校啟動較慢，學校集中接種時間較晚的，就先把量調出來，安排醫療診所施打，甚至開設大型施打站，會和地方溝通，讓民眾覺得方便施打的方式，都會支持。

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根據過去半個月全年齡確診死亡統計人數表，疫苗打3劑死亡人數比打1或2劑者多。陳時中指出，死亡人數和母數相關，現在只打1劑的人僅6%，打完3劑的有65%，母數差別10倍。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，沒打疫苗者染疫死亡比率是打3劑者的6倍，而目前打0劑者很少，每天幾十名確診個案沒打過疫苗且多數是長者，這是警訊，未接種疫苗者染疫後引起死亡機會比打3劑者高，因此呼籲長者要打疫苗，增加自身保護力。（編輯：陳清芳）1110529