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台南咖啡評鑑 冠軍豆每公斤1萬元賣出

2022/5/30 11:37
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府連續10年舉辦咖啡評鑑活動，今年共有在地咖啡農種植的25支咖啡生豆參與，結果出爐後由東山區農會辦理媒合，特等獎以拍賣方式競標，最終以每公斤新台幣1萬元售出。

農業局長李建裕今天告訴中央社記者，今年的台南市咖啡評鑑成績於26日揭曉，特等獎為御香咖啡園陳建源85.98分，頭等獎金讚咖啡農莊園葉明讚85.64分，金質獎大鋤花間咖啡生態農場郭雅聰84.96分，此次共有24支精品生豆評鑑分數超過80分。

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李建裕指出，東山區農會則在27日首度辦理分享媒合會，以杯測方式將今年度評鑑達80分的精品生豆提供買家品測，特等獎以拍賣方式競標，最終以每公斤1萬元，共4公斤售出，其餘生豆以不同獎列區分訂價，現場買氣熱絡。

他說，台南市自民國102年起辦理咖啡評鑑，並將每年前3名生豆薦送美國咖啡品質協會爭取認證，至今已累計24支生豆獲得國際級認證，市府希望讓更多商家及民眾深入了解東山地區生產的咖啡，今年還將陸續辦理咖啡分享會、莊園自家烘焙大賽及產業文化活動。（編輯：陳仁華）1110530

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