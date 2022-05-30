汰舊換電動機車獲減碳憑證 竹縣加碼至2000元

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（中央社記者張雄風台北30日電）環保署今天會同竹科管理局、台積電、新竹縣環保局等宣布汰舊機車換電動車減碳憑證媒合平台6月10日上線；竹科提出每張憑證以新台幣1500元購買，竹縣環保局更加碼至2000元。

行政院環境保護署今年推行淘汰民國96年6月底之前出廠的燃油機車、並購買電動機車，除了可獲得2000元汰舊補助，還可獲得「減碳憑證」，減碳憑證交易價格由需要抵減溫室氣體排放量的事業單位購買，價格不得低於新台幣1000元。

環保署今天舉辦「啟動淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務」記者會，宣布自6月10日起，在環保署「廢車一站通」網站將提供「淘汰老舊機車換購電動車溫室氣體減量獎勵」媒合平台，讓業者及民眾可上網交易減碳憑證。

環保署表示，除了竹科管理局規劃分2年購買10萬輛電動機車的減碳憑證，每張1500元外；新竹縣環保局也提出購買新購電動車籍在新竹縣的減碳憑證，預計收購400輛、每輛2000元。

環保署副署長沈志修致詞時表示，台灣目前約有1400萬輛機車，電動機車僅占約3%；目前的目標是希望將民國96年前的老舊機車、約300萬輛能加速淘汰。

沈志修提到，現階段是以汰舊燃油機車、購買電動機車來取得減碳憑證，未來不排除會擴大至購買油電混合車、電動車等，減碳效益會更大，逐步達到綠色電動運具的目標，目前還在討論中。

環保署環管處處長兼氣候變遷辦公室兼主任蔡玲儀補充說明，由於現在也開始有電動貨車等慢慢出現，淘汰燃油小貨車換購電動小貨車以取得減碳憑證還在評估；電動小客車部分，則需要由主管機關解決友善充電的問題，如充電設施普及、公寓大廈管理等問題，有政策工具協助，才會推動得快。

根據辦法，民眾在今年元旦起至明年12月31日止，若完成換購電動機車取得減碳憑證，都可以在平台上自行選擇交易對象，經核對交易資料無誤後，會於1個月內收到款項。

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蔡玲儀說，截至目前為止，已約5700人選擇由環保署以1000元收購減碳憑證；過去機車汰換購平圴一年約4、5萬輛，竹科所提出的10萬輛應該足夠這兩年民眾申請；但若未來有新的廠商提出需求，也會在網站上加入更新。

至於是否有其他縣市提出加碼收購減碳憑證，蔡玲儀指出，經詢問各縣市，目前僅新竹縣提出收購減碳憑證，而其他縣市大多規劃以直接回饋轄內民眾的方式辦理，不收購減碳憑證，因此民眾仍可持減碳憑證至媒合平台上交易。（編輯：管中維）1110530