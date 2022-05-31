深腦刺激醫材納給付 年逾300名巴金森病患受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北31日電）巴金森氏症患者福音，健保署今天宣布，6月1日起「深層腦部刺激術」的立體定位套組將納入給付，每名患者最多能省下新台幣8.4萬元，預估年逾300人受惠。

衛生福利部中央健康保險署今天上午發布新聞稿表示，健保署日前召開「全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬定會議」（特材部分），決議將「深層腦部刺激術」當中的立體定位手術醫材套組納入給付，協助巴金森氏症病人控制症狀。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅接受中央社記者電訪時表示，巴金森氏症是1種運動神經系統退化性疾病，病人常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀，一旦藥物無法控制症狀，醫師就會建議病人進行「深層腦部刺激術」，透過微量電刺激，調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號。

她解釋，施行「深層腦部刺激術」共會用到3組醫材，包括術前的定位套組、深層腦部刺激器及導線組，考量健保財務狀況，健保署民國104年先將深層腦部刺激器納入給付，隔年取消終身給付1次的限制，108年再將導線組納入給付，僅剩立體定位的手術醫材套組遲遲未納給付。

健保署署長李伯璋指出，「深層腦部刺激術」是1種高精密度的手術，術前必須先做電腦斷層造影、記錄腦部神經活動及電刺激位置，才能確認手術位置，近期經審議並與廠商議價，決議自6月1日起將手術醫材套組納入給付，形同完成深腦刺激術給付的最後一塊拼圖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，這套手術醫材套組共包含3項醫材，分別為準點標記物、植入管套組及微目標電極，根據裝置單側或雙側，整組給付價格介於6萬4850元至8萬4650元（以1點1元估算），全年約增加新台幣0.22億元支出。

李伯璋強調，6月1日起，巴金森氏症病人執行「深腦刺激術」治療必需使用的全套醫材已全數納入健保給付，包括深層腦部刺激器、導線組及立體定位套組，整套醫材共支出65萬5980元，預估每年約有300名病人受惠，每年約占2億元健保支出。（編輯：戴光育）1110531