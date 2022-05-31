500多人因他參加戒菸比賽 陳時中自認戒菸成功

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北31日電）菸齡50年的衛福部長陳時中日前宣示戒菸，也激勵500名民眾參加戒菸就贏比賽。陳時中今天表示，自認為戒菸成功，但秘書認為他沒成功，對於成功與否還有些爭議。

衛生福利部國民健康署、董氏基金會今天上午舉辦記者會公布「2022戒菸就贏比賽」的首獎30萬元候選組，曾宣示戒菸的衛福部長陳時中戒菸進度如何，也備受矚目。

陳時中今天下午在疫情記者會中被問到是否成功戒菸及戒菸心得，他表示，他沒辦法宣布成功，因為「我自認成功，但我秘書認為沒成功」，其中涉及很多爭議點；至於心得，他認為這是私人問題，不便公開談論。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗今天接受記者聯訪時表示，陳時中是這次戒菸就贏比賽的第1號參賽者，他早在比賽開放報名的前2天，就親自將報名表送到董氏基金會辦公室，宣示戒菸決心。

林清麗說，陳時中自知是菸齡50年老菸槍，要戒菸談何容易，但陳時中坦言被董氏基金會感動，願意以身作則鼓勵身旁親友和民眾戒菸，但並未藉由藥物幫助，只靠意志力戒菸。

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她指出，一般而言，老菸槍在戒菸過程中一定會面臨許多戒斷症狀，例如頭暈、無法集中精神、手抖等，藥物有助於減緩症狀，降低痛苦，認為陳時中對自己太殘忍。

林清麗笑說，自從陳時中宣布戒菸以來，的確鼓勵許多民眾參加這次戒菸比賽，大約有500多人都是看到陳時中報名而參加，也有情況是老婆看到陳時中都要戒菸了，逼迫老公也去一起戒菸，短短3天就有500到600人報名參加，是以往的3倍到4倍。（編輯：陳清芳）1110531