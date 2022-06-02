國際創意競賽 台科大生獲青年作品集大獎

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣科技大學學生杜浩瑋參與國際青年創意競賽，獲得青年作品集大獎（Young Ones Portfolio）。這項獎項以往多由歐美設計名校學生獲得，杜浩瑋是首名台灣獲獎者。

根據台科大新聞稿，國際青年創意競賽（The Young Ones）為全球最受廣告、傳播學和設計類專業學生歡迎的賽事，其中個人青年作品集大獎（Young Ones Portfolio）須提交6件作品作為作品，是競爭最激烈的項目，今年共有12所頂尖設計學院的學生共25人獲獎，杜浩瑋是首名台灣獲獎者。

台科大設計所學生杜浩瑋參賽的6件作品，都曾得到國內外設計獎項，作品凸顯故事性和創意，往往結合自身經驗和台灣的特色。例如「島民的暑假作業」，便蒐集了台灣本島與離島22處不同顏色的海沙，並將沿海景點製成12款沙畫明信片，讓使用者在體驗藝術之餘，也能「科普」台灣的海岸。

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杜浩瑋也曾以甲骨文發想，為台北市立動物園設計識別系統，進而呈現出獨特的台灣特色。另一件作品是與指導教授李根在合作展覽時，協助設計的彩色鉛筆狀的獎盃，鉛筆切面是台灣蔬果，最難拿到獎項是洋蔥，象徵「笑中帶淚」的獲獎心情。

對於獲得青年作品集大獎，杜浩瑋表示意外。他說，這次作品集像是自己的學習與創造歷程，獲得肯定相當開心。如今他將透過教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，前往澳洲深造，未來也會繼續朝商業設計領域邁進。（編輯：陳政偉）1110602