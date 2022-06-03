更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

吳德榮：端午連假各地熱如盛夏 高溫上看36度

2022/6/3 09:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）氣象專家吳德榮說，端午連續假期間台灣都在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在攝氏35、36度左右，提醒民眾注意防曬、慎防中暑。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，端午連假台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度左右，要防曬、防中暑。

吳德榮表示，今天大氣不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率。

吳德榮說，4、5日受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率，應注意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮表示，6日滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有強對流發展的條件。

吳德榮分析，7日至11日的模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和，但已接近期末，各國模式對滯留鋒南下及南北徘徊的時程，模擬並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。（編輯：黃世雅）1110603

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族