吳德榮：端午連假各地熱如盛夏 高溫上看36度

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吳德榮分析，7日至11日的模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和，但已接近期末，各國模式對滯留鋒南下及南北徘徊的時程，模擬並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。（編輯：黃世雅）1110603

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮表示，6日滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有強對流發展的條件。

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吳德榮說，4、5日受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率，應注意。

吳德榮表示，今天大氣不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，端午連假台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度左右，要防曬、防中暑。

（中央社記者余曉涵台北3日電）氣象專家吳德榮說，端午連續假期間台灣都在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在攝氏35、36度左右，提醒民眾注意防曬、慎防中暑。

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