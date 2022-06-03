寵物外出飼主應陪同 北市府：放任沒看管恐違法

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市動保處今天表示，統計處理街道犬貓遺體計畫數據，其中3犬6貓是有民眾飼養，且發生意外都在住家附近，呼籲飼主應陪同外出，且勿放養自家寵物，否則可能觸法。

台北市政府動物保護處發布新聞資料指出，自2019年起與北市環境保護局合辦處理街道犬貓遺體計畫，初衷是為幫助因意外走失、不幸罹難家犬貓，盼讓牠們有機會在家人陪伴走完生命最後一哩路。

動保處表示，近期發現，部分罹難家犬貓發生意外地點其實離飼主住家不遠，且飼主平常就習慣讓寵物外出，接獲通知時，才知道毛孩已遭遇不測。

動保處與環保局合辦處理街道犬貓遺體計畫，經統計今年至5月31日止，共收運犬遺體37隻、貓遺體314隻，其中3隻犬及6隻貓有飼主。

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動保處指出，放養家犬、家貓飼主大多認知車輛可能會對動物生命安全造成危害，但動物保護法規定，寵物出入公共場所及公眾得出入場所應有7歲以上民眾伴同，違者可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，飼主放任寵物在沒人看管狀態自行外出，可能已觸法。

動保處表示，動物對意外事故應變能力有限，飼主應陪同外出，且呼籲勿放養自家寵物，民眾若在路上發現遊蕩動物需救援等情形，可撥市民熱線1999或至官方網站查詢救援專線。（編輯：李錫璋）1110603