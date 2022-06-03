因應實體上課 蘇貞昌：高中以下每人發1份4劑快篩

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行政院長蘇貞昌（前左5）3日在衛福部長陳時中（右2）、高雄市長陳其邁（前左4）等人陪同下，前往視察高雄展覽館兒童疫苗接種站，並在受訪時宣布，因應將恢復實體上課，將發放高中以下所有學生每人1份4劑快篩試劑。中央社記者曾以寧攝 111年6月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）行政院長蘇貞昌今天視察高雄展覽館兒童疫苗接種站宣布，因應將恢復實體上課，將發放高中以下所有學生每人1人份4劑快篩，由郵局配送到校後發給學生。

蘇貞昌在衛生福利部長陳時中與多名立委陪同下，視察台中、台南、高雄等地兒童疫苗接種站。上午11時30分左右抵達位於高雄展覽館的兒童疫苗大型接種站。蘇貞昌說，2天來已有1萬6300多人接受施打疫苗，感謝地方政府配合規劃，以及犧牲端午連假的醫護和行政人員。

蘇貞昌說，由於準備的快篩試劑數量足夠，學校也準備要恢復實體上課，決定給高中以下，包括專科1到3年級，以及高中，國中小，每人1人份4劑快篩。中央發放，由郵局直接配送各校，學生到校上課後，學校再直接發送給學生。

蘇貞昌在視察設於台南市立圖書館永康新總館的大型接種站，從裡到外走了一圈慰問志工及醫護人員，也問起家長對接種環境看法，有家長豎起大姆回應「很滿意」。

為緩解小朋友COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打緊張心情，台南市政府也邀請街頭藝人現場綁送造型汽球給接種疫苗的小朋友，這個驚喜顯然很成功，家長帶著小朋友大排長龍。蘇貞昌拿了一個造型汽球送給其中一名排隊的小朋友，還打賞新台幣1000元給街頭藝人。

依教育部今天新聞稿，行政院協調中央流行疫情指揮中心物資組、中華郵政公司，免費提供110學年度在學高中、國中、國小、五專前3年學生每人每份4劑家用抗原快篩試劑，並自6日起由中華郵政陸續寄達學校，原則待學生回校實施實體課程便可於學校領取；110學年度畢業生若已離校，可回原畢業學校領取，無領取期限。（編輯：孫承武）1110603