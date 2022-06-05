作育英才、針砭時政 哲學家林正弘辭世

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（中央社記者許秩維台北5日電）台大哲學系退休教授林正弘近日辭世，他是台灣戰後英美分析哲學的教育先驅之一，培養許多哲學人才，更參與澄社創立、針砭時政，也是台大哲學系不續聘事件的當事人之一。

台灣大學哲學系網站公告，退休教授林正弘於6月3日下午辭世，表達追念之意；東吳大學哲學系網站也對榮譽退休客座教授林正弘的逝世表達哀傷與不捨，致上最高敬意與謝意；林正弘的學生也在臉書成立哲學家林正弘教授紀念專頁，蒐集各界人士對林正弘的紀念與回憶。

林正弘畢業於台灣大學法律系，並取得美國加州大學柏克萊分校哲學博士學位，自1967年8月起在台大哲學系任教，2004年2月退休，研究領域為知識論、邏輯、科學哲學，著有「邏輯」等多部學術著作，曾獲國家科學委員會（科技部前身）傑出研究獎等獎項。

根據「分析的技藝：林正弘教授七十祝壽論文集」內容提到，林正弘對哲學的興趣在高中就已萌芽，並受到殷海光教授的著作「邏輯新引」啟蒙；林正弘退伍後在高職教數學，後來有機會拜訪殷海光，在殷海光引介下，他自行進修哲學與邏輯原著，並在刊物發表論文，殷海光更推薦林正弘到台大哲學系教邏輯。

1972年至1975年間，台大哲學系內自由派學者遭到一連串整肅，1974年有多人被建議不續聘，林正弘一度也被列入名單中，最後有8名教師不被續聘，此事件於1997年獲得平反。

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面對台灣解嚴的政治局勢，胡佛、楊國樞等自由主義學者於1989年成立澄社，以針砭時政為己任，林正弘也是參與創社的學者之一；他也於1993年與趙天儀等人共同創立殷海光基金會並被選為首任董事長，1996年更與何志清等人創立台灣哲學學會並被選為首屆會長。

林正弘投入教學多年，引燃許多學生對分析哲學的興趣，進而出國深造，目前各大學哲學系的青壯一輩教授，出身台大哲學系或哲研所者，大多曾上過林正弘的邏輯或科哲課程。（編輯：陳清芳）1110605