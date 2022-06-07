國境下半年可望開放 旅遊產品搜尋增7倍

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（中央社記者余曉涵台北7日電）國境可望下半年解封，根據旅遊業者觀察，國外旅遊商品的搜尋量5月較4月成長5到7倍，其中又以日本、泰國、南韓和歐美最為熱門。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，已經有2年半無法出境旅遊，隨著國境可望在下半年解封，境外旅遊商品搜尋量也節節成長。

旅遊業者Klook表示，從Klook台灣平台上的數據來看，過去一個月國外旅遊商品搜尋量快速暴衝，大約較4月成長5到7倍，大概占平台搜尋量20%左右，其中日本、泰國、南韓和歐美最熱門，商品面來看以熱門景點票券和租車最多人搜尋，整體國外商品的搜尋量大約占平台20%。

若以全球來看，Klook表示，出境旅遊整體預訂數也開始快速成長，4月的預訂數已是2月的3倍；新加坡在出境市場成長最快，其次為泰國和南韓，這些國家的旅客也特別關注澳洲、馬來西亞、印尼、紐西蘭、泰國和英國等目的地。

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KKday表示，隨著近來歐美、亞洲各國逐步解封，也推升海外旅遊於KKday站上的流量與搜尋熱度，以KKday Blog來說，4月份已有19%的流量來自海外旅遊、凸顯消費者對於國外旅遊景點資訊的渴求，另日韓景點也占據近期跨境旅遊熱門關鍵字、比重約50%。

KKday也看好下半年跨境旅遊市場的反彈，KKday說，目前台灣市場已開發超過上萬筆台灣商品，日本市場也有超過上萬筆日本在地旅遊體驗，另外，台韓雙方今年甫簽署備忘錄、互相承認駕照，台韓自駕遊將成未來雙邊自由行的熱門新選擇。（編輯：黃世雅）1110607