傳8月開放邊境？蘇貞昌：由指揮中心斟酌

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）行政院長蘇貞昌今天視察兒童疫苗施打情形，對於媒體報導最快8月開放邊境，是否有鬆綁計畫表示，會視疫情情況、疫苗施打率及各種醫療量能適度應變調整，由指揮中心斟酌再向國人報告。

蘇貞昌上午在衛生福利部長陳時中、教育部長潘文忠及基隆市長林右昌等人陪同下，前往基隆市建德國小視察兒童疫苗施打情形，媒體詢問，有報導指出，台灣要鬆綁防疫政策，7月有望脫口罩，最快8月邊境會開放，防疫到關鍵時期，10日疫情可能會反轉，有沒有下一步的鬆綁計畫？

蘇貞昌說，在國人一起努力下，這2年多來大家辛苦了，現在正是到了整個最重要、最後的關鍵時刻，大家再繼續忍耐、加油，打贏這關鍵一戰，進入正常生活。

現在確實是來到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高原期，且漸漸有下降趨勢，政府會視疫情情況、疫苗施打率及各種醫療量能，適度應變調整各種情況，由指揮中心斟酌，詳細情況再向國人報告。

記者詢問，總統蔡英文說兒童疫苗覆蓋率高達74.2%，但外界質疑，這個是加上確診兒童數後的覆蓋率。

對此，蘇貞昌表示，確診以後就會有抗體，兒童和各種疫苗量都很足夠，學校也都恢復實體上課也回歸校園施打疫苗，今天特別到基隆看校園施打情形，也藉這個機會感謝地方政府、教育部、學校，包括第一線醫護同仁，大家辛苦了，政府希望守護好孩子，也希望家長盡量能讓孩子施打疫苗完成保護。

此外，媒體提問，蔡總統盼每年調高基本工資，在野黨批評是選前的政治動作，蔡總統也說基本工資新台幣3萬元是她的夢想，有可能達成嗎？

蘇貞昌說，蔡總統最關心勞工的經濟生活，從她上任以來，年年都調高基本工資時薪，已連續6年調高，這跟選舉、選前、選後無關，是看大家努力的成果，勞工也勞苦功高，所以政府會視整個經濟能力，為勞工做最優先的考慮。（編輯：李錫璋）1110607