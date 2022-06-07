曾與楊文科同時出席頒獎 侯友宜快篩陰性

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市長侯友宜今天表示，他6日曾與新竹縣長楊文科同時參加雜誌所舉辦頒獎典禮，獲悉楊文科確診後，下午有做COVID-19快篩為陰性，他會持續關注自己的健康，做好防疫。

新竹縣政府今天透過新聞稿表示，縣長楊文科快篩陽性，並透過視訊診療為確診，已立即取消所有行程，目前進行7+7居家照護中。

楊文科與多名縣市首長昨天在台北參加由遠見雜誌舉辦的各縣市首長施政滿意度調查頒獎活動。

新北市長侯友宜下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明表示，昨天在會場進門時有遇到楊文科，也打過招呼。為確保自身健康，已經在下午2時做快篩為陰性，會繼續監測自己的健康，隨時做好自己防疫。

市府在說明會中公布，7日確定病例為1萬1504人採檢陽性，居家照護執行中6萬6943人，居家隔離列管數1萬8505人，居家隔離人數下降中。

媒體提問，台北市昨日有兩處車來速篩檢站退場，新北38處社篩站是否也要退場；新北衛生局長陳潤秋表示，新北市38處社區篩檢站已經調整服務時段與量能，甚至，其中一處的社篩站已經退場PCR（核酸檢測），但市府陸續會依據疫情，提供必要的服務。

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對確診者遺體火化的機制，市府民政局長柯慶忠表示，民國109年起，新北實施確診者優先火化流程的實務運作，都依照中央的指引儘速火化；在醫院端與三峽火葬場端，在24小時內完成遺體火化，這些也是家屬的傷痛，大家感同身受。

柯慶忠說，目前會持續依照中央指引火化，至於確診者遺體是否暫存，仍要請主管機關內政部訂定明確指引，讓地方政府執行時有所依循。（編輯：張銘坤）1110607