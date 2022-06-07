新竹縣長楊文科確診 取消行程進行7+7居家照護

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣政府今天表示，縣長楊文科快篩陽性，並透過視訊診療為確診，已立即取消所有行程，目前進行7+7居家照護中。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，楊文科的妻子甘秀美在4日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），楊文科配合0+7自主防疫，也依規定外出需有2天內快篩陰性，今天楊文科先進行快篩，結果為陰性後，出門到新竹縣政府開會。

縣府指出，在上午10時許，楊文科有感身體疲累、呼吸稍喘，主動回住處自行快篩，結果為陽性，立即取消所有行程，隨即透過視訊診療確診，醫師開立藥物，同時，依中央防疫規定進行7+7的居家照護與自主管理。

縣府說，楊文科目前身體有點疲憊，目前已看過視訊門診並取得藥物，在縣長公館展開居家照護休息中。

縣府表示，楊文科今上午有主持縣府主管會報，為謹慎起見，請相關單位聯繫出席的各局處同仁等，請大家務必注意身體狀況。

楊文科透過幕僚向中央社記者表示，目前身體狀況有些許不適，但平安，雖然行程取消，但縣政工作和會議仍會居家辦公，透過視訊隨時關心。同時，感謝防疫人員長時間努力付出，他會盡快讓身體恢復，持續為縣政工作努力。（編輯：李錫璋）1110607