台中確診數超越新北 中市府：連假後較多人篩檢

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市今天新增本土確診個案1萬2498例，超越新北市，僅次於高雄市。台中市副市長令狐榮達表示，端午連假期間篩檢人數少，開工後較多人篩檢，反映在確診數上，台中正處於疫情高原期。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案1萬2498例，其中有1萬981例為快篩陽確診，占87.86%，從趨勢上分析，台中正處於疫情高原期。

台中今天新增確診人數在全台各縣市中排名第2，超越新北市，僅次於高雄市，令狐榮達指出，經觀察，通常假日篩檢人數比較少，今天有可能是端午3天連假因素導致，連假期間篩檢人數少，開工後較多人篩檢，就反映在確診數字上。

中市府6日啟動長照機構「醫」起守護補助方案，針對住宿型的長照機構、社福機構等住民及員工進行普篩，令狐榮達表示，已篩檢1551名人員，其中64人快篩陽，篩檢後，依照中央規定給予48人抗病毒藥物，預計今天再篩檢1147名住民與工作人員，持續守護大家的健康。

台中市今天新增13例中重症病患，台中市衛生局副局長邱惠慈說明，年齡介於22歲至90歲，13例皆有慢性病或癌症病史，其中3例未接種疫苗、2例接種1劑、4例接種2劑、4例接種3劑，目前其中有9例插管、1例氣切，10例入住加護病房。

至於今天新增的7例死亡個案，邱惠慈表示，年齡介於62歲至87歲，其中3例未接種疫苗、1例接種1劑、3例接種3劑疫苗；1例無慢性病、6例有慢性病史，死亡原因多為呼吸衰竭及COVID-19病毒感染。（編輯：卞金峰）1110607