財部：綜所稅460萬件完成申報 信用卡繳稅7/8請款

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（中央社記者張璦台北8日電）報稅季將於6月30日截止，財政部表示，截至6月7日，綜合所得稅已完成結算申報件數約460萬件，約占去年總申報件數645萬件的71.32%；此外，今年用信用卡繳綜所稅款者，不論刷卡時間先後，稽徵機關將統一在7月8日請款。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，所得稅申報期限展延至6月30日。財政部今天發布新聞稿指出，截至6月7日止，綜所稅已完成結算申報件數約460萬件，其中，採用稅額試算件數151萬件，採用網路申報件數306萬件，兩者合計457萬件，占已完成申報件數的99.35%。

與此同時，營利事業所得稅已完成結算申報約76萬件，占去年總申報件數99萬件的76.77%。

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財政部說明，今年綜所稅結算申報選擇信用卡繳稅者，不論刷卡時間先後，稽徵機關將統一在7月8日請款；選擇委託取款轉帳繳稅者，將於申報截止日後陸續進行扣款，納稅義務人務必於申報時檢視帳戶資料是否填寫正確，並於申報截止日預留足額存款，以免扣款不成功或不足額，遭加計利息補徵。

財政部呼籲，尚未完成結算申報的納稅義務人，多加利用網路及多元繳稅管道在家報稅；另外，為鼓勵綜所稅納稅義務人使用手機報稅、在家報稅及e化繳退稅，各地區國稅局推出相關抽獎活動，活動內容及注意事項可至各地區國稅局網站查詢。（編輯：林興盟）1110608