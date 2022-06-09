南開科大擬捐贈案惹議 暨南大學澄清為被動方

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（中央社記者陳至中台北9日電）南開科大擬捐贈校產給暨南大學，引發部分董事不滿。暨南大學校長武東星今天表示，暨大是被動的一方，並未主動發布訊息，也澄清暨大近年招生逆勢成長，且就學穩定度佳。

暨南大學日前證實已接獲南開科大董事會函詢是否有意願接受捐贈，並於8日正式召開公聽會。這事件引發南開教職員不滿，組成權益促進會，認為學校財務仍健全，反對此時就走向停招。

南開工專（南開科大前身）創辦人顧李淑華次女、現任董事顧珮箴8日也發布影片，質疑部分公益董事推動「不樂之捐」。並說暨南大學自己招生也面臨不足，南開董事會像是後母選女婿，偏選一個在深山老林、臥病多年的窮秀才。

暨南大學校長武東星今天向中央社澄清，南開科大捐贈案中，暨大是屬於被動的一方，並未主動爭取，而是基於公立學校的社會責任，以及同樣位於南投縣。南開董事會預見學校未來幾年財務會出現問題，因而提早做打算，尋求可以捐贈、合作的對象。

武東星強調，捐贈案完全沒有「談定」，目前只是意願徵詢，當初接獲南開董事詢問後，本來都默默討論中，但日前華夏科大擬捐校產給台灣科技大學的事情引發各界議論，媒體接著爆出南開與暨大的案子，他面對媒體求證不能說謊，並非主動證實。5月31日收到南開董事會正式來函，暨大才召開公聽會。

武東星表示，國立大學接受私校捐贈有嚴謹的程序，必須召開公聽會，通過行政會議、校務會議，取得授權後才可以開始談，過程絕對公開透明，不會黑箱作業。他也提到，這會是「有負擔的捐贈」，要考慮的事情很多，包括南開過去退休教師的超額年金該誰來付，接受校產後所需的保養經費、折舊估算等，都要仔細評估，「不是派個保全過去就好。」

對於南開教職員的擔憂，武東星感同身受，但他提到，近年許多私校財務出現狀況，不得不將學術研究費打折或積欠薪資，對教職員不見得有利。董事會提早尋求合作對象，避免財務持續惡化、病入膏肓，才是真正負責任的行為。

至於南開董事顧珮箴質疑暨大自己也面臨招生不足，武東星舉出數據澄清，近年暨大都接近滿招，且在少子女化趨勢下，新生人數逆勢成長，「她停留在以前的印象。」

武東星表示，暨大近年積極改善招生策略，從校務研究開始，瞭解學校的生源分布，調整申請入學篩選門檻，並主動和高中合作宣傳。現在每年都會發出新台幣4000多萬元獎助學金，平均每名學生可獲得1萬元，並對經濟弱勢的學生提供專案協助。種種策略下來，不只改善註冊率，也更能確保院系找到志趣、能力相符的學生，提高就學穩定度。

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全國私校工會今天上午發出新聞稿，理事長尤榮輝表示，南開捐贈案凸顯部分公益董事思慮不周，學校停招、停辦是高度敏感議題，應先擬定好師生安置計畫、充分溝通，經正式會議討論逐步停招系所，最後才能對外宣布，停辦後再決定捐贈方也不遲。

尤榮輝呼籲面臨退場私校，務必熟悉法定退場程序，提早至少3年啟動準備工作，低調進行並誠懇與師生溝通及做好安置，才不會像最近幾個案例一樣，造成紛爭與恐慌。（編輯：陳政偉）1110609