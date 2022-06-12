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避免入住非法旅館 訂房前先查詢台灣旅宿網

2022/6/12 17:31（6/12 17:45 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北12日電）日前有民眾經由國外訂房網，誤訂到台灣的非法旅館，衍生價格高、設備及服務品質差的爭議。觀光局今天說，地方主管機關已對非法業者開罰，建議民眾訂房前先到台灣旅宿網查詢。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，由國內合法旅行社經營的訂房網，提供的房源合法較無疑義，如果是境外訂房網站，因未在台灣登記公司，房源可能包含非法旅館，民眾日前在南台灣誤住的非法旅館，已由地方旅宿主管機關開罰。

觀光局表示，已多次行文及邀集境外訂房網站業者開會，要求將非法旅宿資訊從網站下架。

觀光局提醒，民眾旅遊、出差應入住合法旅宿，可先至觀光局台灣旅宿網查詢合法旅宿再訂房，觀光局已請合法旅宿業者刊登廣告應載明旅宿登記證號，方便消費者識別。

觀光局指出，發展觀光條例已規定，非法旅宿業者刊登廣告或營業訊息，最高可處新台幣30萬元罰鍰，將持續督導地方政府稽查非法旅宿，並給予地方政府執行稽查業務補助。

觀光局統計，民國110年取締的非法旅館及日租套房，共開罰692次，民宿部分共處罰425次。（編輯：張雅淨）1110612

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