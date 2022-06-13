憂Omicron新變種造成疫情再起 高市加強邊境控管

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄市長陳其邁今天說，雖然Omicron的BA.2病毒株造成這波感染開始逐步緩解，但為避免Omicron新變種BA.4、BA.5自境外移入造成疫情又起，將加強邊境控管，抽驗港口、機場確診個案做基因定序。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增7178例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，高雄市政府下午召開防疫記者會表示，其中包含境外移入、系統重複通報與改判6例，盛行率達10.94%。

市長陳其邁以英國疫情統計指出，Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒，已逐漸成為主流病毒株，且有可能發生「免疫逃脫」，即使染過Omicron BA.2也可能再次染疫，無法遏止傳播。

陳其邁說，這波BA.2感染已開始逐步緩解，擔心BA.4、BA.5造成一波未平一波又起，導致同時間有不同病毒株感染，市府會密切觀察，並且今天開始加強邊境控管，若港口、機場有驗出確診個案，會抽驗基因定序。

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針對聖功醫院有嬰兒染疫但感染源不明，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，昨天已採檢該院所有可能接觸者，包含工作人員與同病室者，39人都是陰性，父母也都是陰性；市府將進一步過濾監視器、進行疫調，釐清各種接觸風險。嬰兒目前在高醫團隊照顧下，情況穩定沒有異狀。

另外，富樂牌快篩疑似品管線（C線）異常不出現，高市府日前宣布緊急回收10萬劑。潘炤穎說，這批試劑是經由業者向中央申請核可，市府公開上網招標，各地多個機關團體都有採購同廠牌試劑，市府發現異常後也主動報請衛福部食藥署及地檢署釐清調查；目前已自社區回收3萬劑。（編輯：陳清芳）1110613