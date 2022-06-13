112年小年夜遇學期最後上課日 教團反對彈性放假

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（中央社記者許秩維台北13日電）全教產今天表示，民國112年1月20日是小年夜，適逢第1學期最後一天上課日，基層教師希望不要彈性調整放假，否則還得安排週六補課，學習效果更差。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，民國112年1月20日（週五）小年夜適逢學生第1學期最後一天上課日，教育部擬規劃1月20日調整放假，並於1月7日（週六）補課，將召開研商會議討論。

全教產接獲許多基層教師反映，不贊成為了放連假而調整放假並於週六補課，若因為補課而要連上6天，學生學習沒耐心、學習效益不佳，第6天學習效果奇差，所以基層教師認為不需特別調成連續假期。

全教產提到，目前常常彈性調整放假，「一直彈、彈不完」，學校是教育單位，學期中不該連續放假、連續上課，又為放連假而補課，補課很難安排進度，且學習效果奇差，因此不建議一直彈性補班補課，依日曆該上班就上班、該放假就放假，有放連假需求者可自行請假。

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教育部透過文字回應，依「各級學校學生學年學期假期辦法」規定，寒假起迄時間為每年1月21日至2月10日；行政院人事行政總處日前公告112年政府行政機關辦公日曆表，各政府機關據以辦理並配合彈性調整放假。

教育部表示，112年1月20日為小年夜，適逢111學年度第1學期最後一天上課日，關於學校是否配合調整放假及補課，國教署將依循往例，邀集全國22個縣市政府、家長、教師、校長等相關團體代表，召開111學年度開學日會議再研商決定。（編輯：張雅淨）1110613