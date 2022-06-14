藍促改善防疫給藥指引 綠回應用藥率較其他國家高

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國民黨立法院團總召曾銘宗（中）、書記長萬美玲（右）等人14日召開記者會，質疑防疫指引錯誤，促請指揮中心改善給藥指引；醫師公會全國聯合會前秘書長、醫師蔡明忠（左）也受邀與會表達關切。中央社記者范正祥攝 111年6月14日

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（中央社記者范正祥、王揚宇、葉素萍台北14日電）疫情嚴峻，國民黨立法院黨團質疑防疫指引錯誤，確診給藥太慢，促請指揮中心「儘速給藥、改善給藥指引」。對此，民進黨團回應，台灣確診個案藥物使用率較主要國家高，國民黨不要把藥物當作迷信，用藥要依照醫師指示。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，口服抗病毒藥可降低染疫者重症風險。國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、首席副書記長李德維、副書記長鄭正鈐出席，催促中央流行疫情指揮中心給藥從寬、從速。

曾銘宗表示，整個防疫紓困特別預算高達將近新台幣8400億元，朝野各黨團全力支持通過，要錢給錢、要人給人，但是國民黨團也要告訴蔡政府，「人命比藥珍貴」，應該鬆綁用藥限制與指引，程序上開放由第一線醫師決定是否給予口服抗病毒藥物，國民黨團要求「儘速給藥、改善給藥指引」，確保民眾健康權益。

萬美玲質疑口服抗病毒藥物給藥標準，她舉例，統計顯示6月6日確診人數5萬3023人，給藥率26.4%；6月12日確診人數5萬657人，給藥率竟下降至6.1%。

萬美玲指出，以上述例子來做比較，確診數都差不多，但是給藥率高低落差為什麼這麼大，是給藥指引模糊，讓第一線醫生不知道該怎麼開藥，或是備藥量根本不足，所以沒有辦法好好給藥，指揮中心對此一直沒有給社會大眾清楚的說明。

萬美玲表示，不要發生有藥但是民眾卻沒有資格用藥，甚至民眾願意自費卻還買不到用藥的情況。她呼籲指揮中心，用藥對象標準要放寬、給藥時間要縮短、給藥年齡可以酌予下降、給藥指引要明確，這樣第一線醫生開藥才不會有壓力。

李德維指出，指揮中心曾說有695萬人用的備藥量。國民黨團的訴求非常簡單，就是希望在有藥的前提之下，對於現在這麼多的中、重症患者，給藥從寬、從速。

鄭正鈐表示，一定要優化給藥流程，如果給藥的速度慢，雖然口服藥只要於發病5天內給藥都算是合理，但是第1天給藥與第5天給藥，效果是完全不一樣的。

醫師公會全國聯合會前秘書長、醫師蔡明忠今天受邀出席國民黨團記者會。他說，給藥用藥的時間點夠不夠快、夠不夠明確、夠不夠廣，政府必須思考；國內現在有多少藥，使用情況如何，指揮中心也應將相關訊息公正、透明對外公開。

民進黨團副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天召開輿情回應記者會。對於國民黨團質疑防疫指引錯誤、確診給藥太慢，林靜儀指出，到目前為止，台灣在抗病毒藥物使用上，大概有20萬人有開口服藥，確診個案藥物使用率是約7％，與周邊主要國家和地區相比，美國大概是3.8%、日本2.78%、香港1.99%、韓國1.33%，再加上還有清冠一號，因此台灣的確診個案藥物使用率，其實比其他主要國家多很多。

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林靜儀說，不是每個確診個案都要用藥，要視狀況，國民黨不要把藥物當作迷信，用藥要依照醫師指示，但國民黨整天談每個人都應該給藥，這是不適合、不適當的做法。

民進黨發言人黃世杰透過新聞稿表示，日前新北市長侯友宜嘲諷衛福部長陳時中確診，今天有媒體報導指國民黨炮打陳時中，藉此重挫民進黨，在野黨違背人性和毫無同理心，眼中只有選舉考量和政治操作，無視疫情及台灣人民的健康。（編輯：郭無患）1110614