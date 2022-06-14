超萌護樹小尖兵 米格魯讓褐根病無所遁形

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）可愛的米格魯嗅覺敏銳，不只能緝毒、機場檢疫，還能嗅聞出樹木是否罹患褐根病。台北市公園處表示，今年將檢測5000株樹木，讓米格魯成為最好的護樹夥伴。

北市工務局公園路燈工程管理處表示，米格魯犬天生嗅覺敏銳，廣泛被訓練在機場揪出違禁品，還能嗅聞出樹木是否罹患褐根病，有助提早防治，提供市民安全無虞的綠蔭環境。

公園處表示，偵測褐根病的老手「露西」今年7歲，已有5年工作經驗，工作範圍全台走透透。在領犬員的帶領下，露西發現病株後就會安靜蹲立在樹旁，領犬員會送上小餅乾獎勵。

領犬員祁文浩表示，獲選做為褐根病偵測犬，首先個性必須沒有攻擊性、高社會化、嗅聞能力強、體能好等，每隻偵測犬都必須經過1年半至2年的訓練，並取得室內考訓90分以上成績，才能投入勤務。

祁文浩指出，米格魯一天工作時間約4至5小時，夏天若氣溫超過攝氏30度時，狗狗會太喘而影響準確度，就必須休息，所以夏天只會在清晨5時至8時作業。一隻偵測犬可工作8-9年，當牠們聞嗅能力或體能下降時就會退休。

公園處表示，褐根病為熱帶及亞熱帶地區林木重要根部病害，主要病徵位於根部，因此罹病樹木在外觀上往往沒有顯著的症狀，直到菌絲擴散到地面或樹木倒了才能發現，目前尚無快速且非破壞性的褐根病檢測方式。

祁文浩說，台灣是全球首個將米格魯犬應用在偵測褐根病作業的國家，最初是由爸爸祁偉廉與中研院物理所人員，十多年前共同進行米格魯犬對紅火蟻的偵測項目，在獲得成效後，正逢園藝界也發現樹木褐根病問題日漸嚴重，於是祁偉廉著手訓練米格魯在褐根病方面的偵測能力，並與公園處民國103年展開合作，針對北市樹木的褐根病進行檢測。

公園處指出，109年起正式編列預算，邀請米格魯做為褐根病防治夥伴，今年已排定5000株樹木進行檢測，並對高風險樹木優先排序處理。

公園處表示，祁文浩有2隻米格魯可執勤、2隻還在訓練中，而「露西」是從一開始就作褐根病偵測犬訓練。

公園處強調，要在都市複雜多變的環境偵測到樹木罹患褐根病的氣味，並不容易，車輛、食物或其他動物干擾都可能使偵測犬分心，如果在公園或人行道看到這群可愛的褐根病檢測小尖兵，遠觀及輕聲細語即可，盡量不要打擾到牠們值勤。（編輯：李亨山）1110614