LINE MUSIC轉型 8/1起停止在台音樂串流服務

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LINE MUSIC自8月1日起停止台灣市場音樂串流服務，將專注發展「個人化鈴聲與背景音樂」和LINE MUSIC LIVE「付費在線直播」服務。（圖取自facebook.com/linemusic.tw）

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（中央社記者吳家豪台北15日電）LINE MUSIC服務2019年7月在台上線，即將滿3年前夕，今天突然宣布自8月1日起停止台灣市場音樂串流服務，未來將專注發展既有的「個人化鈴聲與背景音樂」和LINE MUSIC LIVE「付費在線直播」服務。

通訊軟體LINE今天發布新聞稿指出，LINE MUSIC提供個人化鈴聲與背景音樂服務，並在去年5月推出LINE MUSIC LIVE「付費在線直播」服務。

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因應服務轉型，自8月1日起停止台灣市場音樂串流服務，LINE將協助現有的LINE MUSIC音樂串流方案訂閱用戶移轉至其他適合的方案內容。LINE MUSIC「FUN系列－我的鈴聲方案訂閱用戶」將持續享有原方案內的所有服務，不受影響。

針對「WOW系列－音樂串流方案訂閱用戶」方案，系統將針對月租型用戶，於今年6月25日前停止扣款，在今年7月31日晚上11時59分前，月租型用戶仍可持續就方案有效天數使用音樂串流服務。單次型用戶將可使用音樂串流服務至今年7月31日晚上11時59分，尚未使用的剩餘天數將依比例退費。（編輯：林淑媛）1110615