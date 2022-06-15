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國中生作文滿分想務農 陳吉仲鼓勵先升學

2022/6/15 14:42（6/15 15:06 更新）
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彰化縣竹塘國中學生詹豐守國中會考5科都不及格，不過作文以自身農務經驗撰寫拿滿分，農委會主委陳吉仲指派輔導處長陳俊言（左2）到竹塘鄉農會，鼓勵詹豐守（右2）繼續在農業領域升學進修。（竹塘鄉農會提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月15日
彰化縣竹塘國中學生詹豐守國中會考5科都不及格，不過作文以自身農務經驗撰寫拿滿分，農委會主委陳吉仲指派輔導處長陳俊言（左2）到竹塘鄉農會，鼓勵詹豐守（右2）繼續在農業領域升學進修。（竹塘鄉農會提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月15日
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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化竹塘國中學生詹豐守國中會考5科都不及格，不過作文以自身農務經驗撰寫拿滿分，農委會主委陳吉仲派人南下竹塘鄉，鼓勵詹豐守先繼續升學，針對農業相關領域進修。

彰化竹塘鄉竹塘國中日前在臉書粉絲專頁指出，就讀竹塘國中的詹豐守，國中教育會考的國文、英語、數學、社會及自然5科不及格，只有作文拿到滿分；校方指出，詹豐守在寫作文時將自身農務經驗融入，完整表達個人思想感情，因此拿到滿分，不過詹豐守對務農有興趣，國中畢業後想去種田。

竹塘鄉農會今天發布新聞指出，行政院農業委員會主任委員陳吉仲昨天下午指派輔導處長陳俊言來到竹塘鄉農會鼓勵詹豐守，竹塘國中校長黃仲平、詹豐守以及詹豐守的父母也跟陳俊言會面，討論詹豐守未來規劃。

陳俊言對詹豐守和他的父母親說明，陳吉仲對詹豐守在寫作方面表現非常肯定，也知道詹豐守對於從事農業有高度意願與興趣，因此鼓勵他朝農業相關學系再進修。

陳俊言指出，政府單位在農業方面有許多鼓勵從農的措施與補助，以及相關低利資金貸款，對從農者而言相當有幫助，陳吉仲也希望詹豐守能再繼續升學，對於未來從農肯定有幫助，而行行出狀元，也祝福詹豐守能做出對自己未來最好的選擇。

詹豐守的父母聽完後也認為孩子應該先繼續升學；詹豐守自己則說，還沒有做最後決定。（編輯：謝雅竹）1110615

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